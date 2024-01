Richard Hammond sceglie la sua auto preferita della serie The Grand Tour

Ormai è definitivo, Top Gear ha chiuso ufficialmente i battenti per via del terribile incidente allo stuntman Freddie Flintoff. Tuttavia l'ex conduttore del programma, Richard Hammond, ha selezionato la sua auto preferita di sempre.

In un video di ben 14 minuti, Hammond ha passato in rassegna vari veicoli di ogni genere che nel corso della carriera gli sono passati per le mani: si va da moto del calibro di TVS Star e del Dune Buggy utilizzato in una puntata speciale grata in Namibia. Tra le altre auto in competizione invece vi sono la Buick Riviera di Lochdown, la Ford Focus RS cingolata di Massive Hunt, la Matra Murena di "Carnage a Trois", due Dodge Challenger (Hellcat e Demon), una Maserati 430, una Chevrolet SSR e una Subaru Impreza WRX STI di Scandi Flick.

Hammod non ha mai nascosto di aver da sempre amato la Subaru Impreza WRX STI sin dalle prime volte in cui vi montò dentro. La sua passione fu talmente forte che, girata la puntata, decise di acquistarne una. Motivo per il quale la vincitrice a mani basse di questa competizione sembra essere proprio lei.

In seguito alla chiusura di Top Gear, l'ex conduttore James May, è recentemente tornato a parlare della vicenda suggerendo un possibile reboot del format con nuove regole e un programmazione diversa.