Richard Hammond ritrova la sua Ferrari 550 Maranello venduta anni fa

A fine settembre vi abbiamo parlato di una Ferrari 550 Maranello in vendita. Una Ferrari molto particolare perché è appartenuta a Richard Hammond, storico conduttore di Top Gear e oggi di The Grand Tour. Ex proprietario e 550 Maranello si sono incontrati di nuovo.

Come ha spesso detto lo stesso Hammond, la 550 Maranello è un’auto eccezionale, si è pentito amaramente di averla venduta, cosa che di solito non succede mai a un uomo tutto d’un pezzo come lui. Ma com’è riuscito il presentatore a incontrare di nuovo la sua vecchia fiamma? Grazie a un’idea di Drivetribe, che ha preso in prestito la Ferrari in oggetto per farla rivedere ai vecchi proprietari, Hammond e Harry Metcalfe, il fondatore di Evo.

Per scoprire com’è andato l’incontro, mandate pure in play il video presente in pagina, nel frattempo vi ricordiamo che la 550 Maranello è stata un modello molto importante per il cavallino rampante, poiché ha visto il ritorno del motore V12 anteriore aspirato da 5.5 litri con cambio manuale, già dal modello successivo, la 575 Maranello, Ferrari ha optato per le iconiche palette al volante. La sua potenza? 485 CV con 529 Nm di coppia, provate solo a immaginare quanto possa essere divertente guidarla.