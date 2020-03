Richard Hammond prova la Tesla Model X e rischia di rimanere a secco di energia

L'ultima volta che Richard Hammond, storico presentatore di Top Gear e ora di The Grand Tour, ha guidato un'auto elettrica non è andata molto bene... si è infatti schiantato con una Rimac ad altissime prestazioni in Svizzera. Oggi l'host ci riprova in maniera decisamente più tranquilla, guidando una Tesla Model X con la moglie accanto.

Grazie a un nuovo video prodotto da DriveTribe, Hammond è riuscito a testare a fondo - durante un viaggio - la gigantesca Tesla Model X di Elon Musk, e per fortuna il presentatore questa volta non è finito a testa in giù e non ha mandato tutto in fiamme. Hammond ha anche provato per la prima volta l'esperienza di ricaricare una Tesla presso una colonnina Supercharger, ovvero la rete privata di Tesla che carica in maniera veloce.

Certo qualche errore non è mancato, tipo registrare il filmato in piena crisi Coronavirus (nel Regno Unito Boris Johnson ha minimizzato la pandemia fino a pochissimi giorni fa, ora però anche i cittadini britannici sono rintanati in casa) e mancare una ricarica prevista lungo l'autostrada - rischiando così di rimanere a secco durante il tragitto, con Hammond che ha riconosciuto l'errore senza prendersela con l'auto.

Da oggi dunque il presentatore e il mondo elettrico sono un po' più vicini rispetto al passato, anche se non è ancora sbocciato l'amore - come ad esempio è avvenuto con James May, che oltre a essere un fan Tesla ha anche acquistato una Toyota Mirai a idrogeno.