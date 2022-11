Richard Hammond ci mostra ciò che rimane della sua collezione di auto e moto storiche

Prima dell’estate, Richard Hammond si è detto innamorato del suo Ford Ranger, ma in realtà il suo cuore batte per tanti altri veicoli che nel corso del tempo è riuscito a fare suoi creando una bella collezione di auto e moto del passato. E nell’ultimo video pubblicato da Drivetribe ci porta a scoprire quello che nasconde il suo capannone segreto.

O meglio, ci mostra ciò che rimane della sua collezione, dato che di recente Hammond ha venduto buona parte della sua collezione per finanziare la sua nuova attività dedicata al restauro di auto d’epoca, chiamata “The Smallest Cog”. Dunque, tornando al capannone, non pensiate di trovare modelli da collezione o rarità dal valore inestimabile, ma piuttosto tante glorie del passato che spesso hanno un valore tutto speciale per il presentatore.

A partire dalla Suzuki GSX-R 1100 bianca e blu che al tempo in cui Richard andava ancora con il “cinquantino” rappresentava il non plus ultra della produzione su due ruote. Al suo fianco si trova poi una Ford Mustang del 1968, che è stata definita come “una meravigliosa auto da utilizzare”, e a seguire una Jaguar XK150 magnificamente restaurata e verniciata nella tinta originale Dove Gray.

Le sorprese però non finiscono qui, infatti dopo averci mostrato la MGB GT con cui correrà dei campionati storici nel 2023, Hammond svela anche alcune due ruote tra le quali svetta la leggendaria e indimenticata Ducati 916, ma c’è ancora tanto da scoprire, dunque lasciamo a voi il gusto di scoprire tutto il resto che ha da offrire la collezione. Buona visione.