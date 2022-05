Richard Hammond innamorato del suo Ford Ranger, ma ha un solo grosso difetto

Drivetribe ha chiesto a Richard Hammond di elencare i punti forti della nuova vettura che ha acquistato, che lui definisce “la sua auto dei sogni”. Con un epiteto del genere ci si aspetta soltanto commenti positivi, ma in realtà c’è anche un fattore negativo. Partiamo però dalle cose buone, ossia i 7 motivi per cui Hammond ama la sua Ford Ranger.

Il braccio destro di Jeremy Clarkson, quando conducevano assieme la trasmissione televisiva Top Gear, è partito chiaramente dalla più ovvia, cioè l’essere un pick-up, e in quanto tale capace di fare praticamente ogni cosa. Lo trova bello ma funzionale, come è giusto che sia un mezzo che vuole anche aiutare il “lavoro” del proprietario.

Richard vive in un zona dove le persone guidano soltanto pick-up, e questo è un altro elemento positivo per il presentatore, che si sente così più inserito nel contesto in cui abita. Terzo aspetto: è adatto ad ogni situazione, anche quelle dove una Ferrari sarebbe fuori luogo.

Proseguendo nell’elenco delle cose positive del Ranger (intanto hanno aperto gli ordini per il nuovo Ford Ranger Raptor 2022) non poteva mancare la sua innata capacità di carico, che offre spazio a sufficienza per stivare la spesa di un mese ma anche numerose balle di fieno se fosse necessario. E quello che non può essere caricato, può essere trainato viste le sue proverbiali doti di traino (a proposito, guardate questa sfida di tipo alla fune tra un Ford Ranger e un trattore del 1965).

Un punto molto caro ad Hammond è poi la presenza del cambio a 10 rapporti, ossia lo stesso numero che aveva sempre sognato di avere sulla sua bicicletta quando era bambino, che di marce ne aveva soltanto cinque. Una menzione d’onore riguarda poi tutta la tecnologia di bordo che aiuta a non fermarsi di fronte a nulla, tra i quali troviamo la trazione integrale, il blocco del differenziale, il controllo della velocità nelle discese più ripide e tanto altro.

E quindi qual è il lato negativo? Semplice, l’essere un pick-up. Sembra strano ma dopotutto stiamo parlando di Hammond. Per Richard il problema si innesca quando il veicolo viene caricato con una semplice busta della spesa, e tutto si disperde dentro il cassone perché lo spazio è troppo e non c’è modo di immobilizzare la merce. Ovviamente si tratta di un finale volutamente ironico, dato che basterebbe porre la spesa in abitacolo, o forse no.