Richard Hammond è disperato: ha perso la sua Morgan Plus Six per un'alluvione

All'inizio del 2020 il famosissimo Richard Hammond, ex presentatore dello show di Top Gear e attualmente in forze presso l'eccentrica serie di Amazon che risponde al nome The Grand Tour, aveva acquistato una bellissima Morgan Plus Six per la sua immensa felicità da appassionato di motori. A quanto pare però le cose non sono andate benissimo.

Il giornalista britannico è un grande estimatore del lavoro di Morgan, ma di recente ha condiviso un suo grande dispiacere: la macchina è rimasta distrutta in seguito ad una forte alluvione durante la passata vigilia di Natale.

Purtroppo non abbiamo molti dettagli nel merito in quanto Hammond non ha voluto approfondire la faccenda, e in effetti non sappiamo se l'esemplare possa o meno essere riparato. Sembra che i danni siano stati assolutamente ingenti, ed è riuscito a godersela soltanto durante la scorsa estate quando, nel periodo di tempo trascorso fra un lockdown e l'altro, ha avuto modo di usarla per un viaggio in Francia.



Dentro l'abitacolo era possibile notare l'utilizzo di pelle in rosso acceso, un colore scelto dai lettori Drivetribe i quali hanno risposto allo specifico quesito di Hammond. All'esterno invece la Morgan su presentò con pannelli della carrozzeria rifiniti in una combinazione di nero lucido e nero opaco per un risultato davvero apprezzabile.



Sotto alla carrozzeria invece era stato predisposto un ottimo propulsore BMW a sei cilindri turbocompresso da 3,0 litri: è il medesimo che provvede a muovere la BMW Z4 M40i e la Toyota Supra. L'esemplare di Hammond però gode di un sistema di scarico migliorato, grazie al quale la vettura scarica sull'asfalto circa 340 cavalli di potenza e 500 Nm di coppia, spediti verso le ruote posteriore tramite un cambio automatico ZF a otto rapporti.



In ogni caso la passione di Richard Hammond si estende anche alle quattro ruote ma, restando in tema di fatti negativi intorno alla sua persona vi ricordiamo che negli anni '90, quando non aveva ancora ottenuto il suo attuale successo, fu costretto a liberarsi della sua moto per arrivare a fine mese.