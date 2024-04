Richard Hammond: 'Auto elettriche? I motori termici 'domineranno' ancora nel 2050'

Secondo Richard Hammond, giornalista britannico e volto noto di Top Gear prima e di The Grand Tour poi, il processo di elettrificazione sta andando ancora troppo a rilento, di conseguenza i motori termici andranno ancora per la maggiore a lungo.

Parlando con il Telegraph ha spiegato: “Le auto elettriche faranno parte del quadro, ovviamente. Ma al ritmo attuale di elettrificazione, anche se potessimo continuare così – cosa che non possiamo perché la Cina trattiene i minerali delle terre rare di cui abbiamo bisogno – entro il 2050 la maggior parte delle auto in circolazione sarà ancora, e dovrà essere, dotata di motori a combustione interna. Quindi dobbiamo risolvere questo problema e i combustibili sintetici saranno la strada giusta”.

L'Europa ammetterà dal 2035 solo elettrico o e-fuel, di conseguenza secondo il buon Hammond questa seconda opzione potrebbe essere quella giusta per accompagnare il mondo verso un futuro più green. Il giornalista si dice convinto che l'auto può essere tranquillamente considerata “La più grande decisione finanziaria che prendiamo come individui e che ha un impatto sul futuro del carbonio”, ma secondo Hammond “Le persone potrebbero finire per acquistare auto elettriche che semplicemente non funzionano nella loro applicazione, o non comprarne una quando sarebbero perfette”.

Ecco perchè secondo lo stesso servirebbe un nuovo show motoristico diverso da Top Gear e The Grand Tour, quest'ultimo pronto a continuare anche senza Hammond, Clarkson e May. “Non siamo adeguatamente informati – spiega Richard - adesso c'è bisogno di uno spettacolo che dica: 'Devi muoverti e come lo farai è una decisione importante, quindi ecco le cose che devi sapere'. Qualcuno dovrebbe farlo”.

Hammond lamenta quindi una mancanza di informazione nei confronti degli automobilisti di oggi, che rischiano così di ritrovarsi fra le mani un'auto a combustione interna, quando in realtà sarebbero perfetti per un'elettrica, o viceversa. Chissà se qualcuno darà ascolto ad Hammond: secondo voi ha ragione?

Su KIT PULISCI LUBRIFICA CATENA - MOTUL C4 400ml C1 400ml SPAZZ è uno dei più venduti di oggi.