Richard Hammond ha acquistato una nuova Morgan ma ha bisogno del vostro aiuto

Richard Hammond, uno degli storici volti del programma BBC Top Gear e ora di The Grand Tour, ha appena scelto una nuova auto da acquistare ma vuole un aiuto. Da chi? Da voi lettori e spettatori.

In un nuovo video di DriveTribe, il presentatore ci spiega come abbia deciso di acquistare una nuova fiammante Morgan Plus Six, una vettura di gran classe realizzata praticamente a mano in Inghilterra. La vettura andrà a fare compagnia alle altre auto di Hammond, ovvero una BMW 850 Ci, una Dodge Challenger SRT-8, una Lamborghini Gallardo Spyder e una Jaguar E-Type.

Questa nuova Morgan in alluminio (con motore BMW inline-six) è ancora in produzione, dunque ci sono diverse cose da scegliere, nel video ad esempio Hammond discute con il produttore degli interni, a cui non sa ancora quale colore dare esattamente. Due le scelte finali rimaste, Rosso o Blu, che il presentatore ha dato letteralmente in pasto al pubblico.

Seguendo questo link infatti si potrà votare per un colore anziché un altro, Hammond non ha fatto che sottolineare come stia pagando quest’auto con i suoi soldi, la guiderà sul serio e non è uno scherzo, dunque meglio scegliere con serietà e non fare i furbi. Per completezza ricordiamo che il motore di questa nuova Morgan Plus Six è un 3.0 Biturbo di fattura BMW, che eroga 335 CV e 250 kW di potenza, per 500 Nm di coppia.