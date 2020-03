Rich Rebuilds sta costruendo un Tesla Cyberquad: il nuovo video

Lo scorso mese di novembre Elon Musk ha scosso dalle fondamenta il settore automotive lanciando il nuovo Tesla Cybertruck, ma non solo. In quella storica serata (proprio quella dei vetri rotti con una palla d'acciaio), Tesla ha anche mostrato uno splendido Quad ATV, che qualcuno ha deciso di replicare per conto proprio.

Pensiamo a Rich Rebuilds, canale YouTube molto seguito che mira a costruire (e talvolta ricostruire) modelli speciali e totalmente custom, come ad esempio il Cyberquad oggetto di questo articolo. Dell'opera di Rich Rebuilds abbiamo già parlato tempo fa, mostrandovi però solo la prima parte del progetto, interamente spalmato su più video per ovvi motivi - sia logistici che di monetizzazione, chi bazzica YouTube lo sa.

Ebbene oggi possiamo mostrarvi ulteriori passi avanti, con il vecchio Yamaha Raptor 700R utilizzato come base che ha finalmente guadagnato un design molto vicino a quello del Cyberquad ufficiale. Per questa fase Rich Benoit, il content creator che gestisce il canale, si è fatto aiutare da Steven Salowsky e l'effetto finale potrebbe essere davvero niente male. Certo non sono mancate le polemiche dopo il montaggio del motore sull'asse posteriore, Benoit però è riuscito a dribblare tutti con grande sarcasmo. Ora non resta che portare il quad in strada, ovviamente in una prossima puntata.