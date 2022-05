Ricercatori Tesla presentano la batteria che funziona per 100 anni o 6 milioni di km

Quando si parla di auto elettriche una delle maggiori critiche riguarda la durata delle batterie: quanto tempo dureranno? E a che prezzo bisognerà sostituirle? A questo proposito Tesla sta lavorando al prototipo definitivo: una batteria da 100 anni di vita.

Di recente uno dei fondatori di Tesla, JB Straubel, ha dichiarato pubblicamente che una batteria attuale dovrebbe durare tranquillamente 15 anni, e che dunque è molto probabile che l'auto venga venduta o rottamata prima che sia necessaria una sostituzione del Battery Pack. Proprio la compagnia californiana però sta lavorando a un progetto eccezionale, come ha dichiarato in una pubblicazione scientifica il ricercatore Jeff Dahn. Dahn assieme al suo team avrebbe messo a punto una batteria capace di funzionare per 100 anni se tenuta a determinate condizioni.

In un articolo apparso sul Journal of the Electrochemical Society, il ricercatore analizza le capacità delle batterie NMC 532 e delle LFP, con queste ultime che si trovano sulle Model 3 Standard Range cinesi importate anche in Europa e in Italia. Le batterie LFP sono meno dense delle rivali, hanno però una vita più lunga, costano meno e possono sopportare tranquillamente 12.000 cicli di carica-scarica. Le celle NMC 532 di Dahn invece non hanno manifestato alcuna perdita di capacità per circa 2.000 cicli di carica-scarica, questo potrebbe suggerire una vita di almeno 100 anni, anche se ovviamente ancora nessuno ha testato queste batterie per così tanto tempo...

Sul fronte del chilometraggio, sempre Dahn durante un seminario avvenuto a Orlando, in Florida, ha parlato di una batteria capace di percorrere "4 milioni di miglia", ovvero 6,44 milioni di chilometri, nel corso del suo ciclo vitale. Il team del ricercatore sta testando alcune batterie dall'ottobre 2017 e, a quanto sembra, dopo 4 anni e mezzo di cariche e scariche continue a temperatura controllata si è verificato solo un calo del 5% dell'intera capacità, queste batterie potrebbero dunque percorrere più di 6 milioni di chilometri prima di essere sostituite.

Dahn ha ottenuto questi risultati con la chimica NMC 532, in netto contrasto con le NMC 811, le celle utilizzate da LG Chem. Di recente proprio Tesla è passata dalle NMC 811 della Model Y a nuove batterie LG Chem definite "High Nickel", più costose delle LFP e delle NMC811 ma capaci di offrire maggiore densità e un'autonomia maggiore. La chimica NCMA utilizza nichel, cobalto, manganese e alluminio per i suoi catodi, il nichel però rappresenta da solo l'89%.

Se tutti questi dati trovassero riscontro nel mondo reale, al di fuori del laboratorio, le auto elettriche non avrebbero più il problema della sostituzione della batteria, al contrario al loro smantellamento le batterie potrebbero continuare a vivere alimentando case e aziende. Ci si dovrebbe solo preoccupare del loro riciclo al termine del loro ciclo vitale, un problema che passerebbe alle generazioni future...