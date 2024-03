Ricciardo e la furia di Tsunoda in Bahrain, 'Ho parlato con Yuki a fine gara'

Per il Visa Cash App RB F1 Team la prima gara in Bahrain del Campionato F1 2024 non è certo stata memorabile, con un 13esimo e un 14esimo posto. La squadra ha però fatto parlare di sé per via di un “ordine di scuderia” duro da digerire per Yuki Tsunoda: il pilota avrà chiarito col compagno Daniel Ricciardo?

Riassumiamo brevemente: siamo alle ultime battute del GP del Bahrain, Ricciardo insegue Tsunoda che a sua volta tallona Kevin Magnussen del Team Haas. Il pilota australiano sembra avere un passo gara leggermente superiore a quello del compagno di squadra, dalla scuderia arriva così l’ordine perentorio: “Yuki, lascia passare Daniel”. Un ordine via radio che ha fatto infuriare il pilota giapponese, che dopo la bandiera a scacchi ha superato di forza il compagno solo per frenare di colpo davanti a lui; cosa sarà successo - dunque - a gara finita nel box del team?

Ricciardo ha confermato, nel corso di un’intervista con RacingNews365, che effettivamente dopo il briefing tecnico ha avuto una discussione privata con Tsunoda, un chiarimento del resto era d’obbligo, non si può lavorare in maniera serena con un compagno di squadra ostile... “So che ogni cosa che si dice via radio viene in qualche modo trasmessa” ha detto Ricciardo, “ho così cercato di tenermi tutto dentro per il briefing. È dura mantenere nervi saldi quando metti il casco, può esserlo ancora di più a fine gara, quando sei esausto e frustrato. Chiaramente tra me e Yuki qualcosa è andato storto, abbiamo però detto anche troppo in pubblico, ci siamo chiariti in privato solo dopo il briefing tecnico con la squadra. Era importante per noi portare tutto alla luce del sole, anche per rispetto del team, non è bello che due compagni di squadra abbiano problemi”.

“Era soltanto la prima gara della stagione” ha continuato Ricciardo, “dovevamo assolutamente chiarire le cose. Discussioni di questo genere possono portare a conseguenze pessime all’interno del team, abbiamo così parlato privatamente, a porte chiuse, in modo aperto e trasparente, era la giusta cosa da fare”. Il pilota australiano non ha aggiunto altro, del resto si è trattato di una conversazione privata tra due compagni di squadra, possiamo però immaginare che tutto sia stato risolto e che i due piloti siano pronti a collaborare già dalla prossima gara in Arabia Saudita (tutti gli appuntamenti del weekend di gara in F1 e MotoGP). Alla fine del campionato mancano ancora 23 gare e i nervi si sono dimostrati tesi già dal primo GP, tra l’altro per un cambio posizione che si è poi dimostrato inutile - visto che Ricciardo non ha poi superato Magnussen e nessuno dei due piloti RB è andato a punti... Che il team volesse soltanto mettere un po’ di pepe tra i suoi piloti? Speriamo di no...