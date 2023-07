Ricciardo in AlphaTauri: si infiamma la sfida tra i piloti Red Bull

Red Bull Racing può fare affidamento sulla sua squadra satellite, AlphaTauri, per valorizzare i giovani piloti. Tuttavia, il tempo per dimostrare di essere un "super pilota" è spesso limitato, come dimostra il caso di Nyck De Vries, sostituito da Daniel Ricciardo dopo appena dieci gran premi.

Ricciardo passa così dal ruolo di terzo pilota Red Bull al ritorno in pista vero e proprio con il team di Faenza. La notizia era nell’aria già da maggio, per De Vries sono stati fatali i risultati deludenti nelle ultime gare: oltre a non aver conquistato punti, cosa comprensibile con una monoposto che fatica a trovare la giusta performance, è apparso sensibilmente più lento del compagno di squadra Yuki Tsunoda.

Il ritorno dell’australiano metterà sicuramente pressione sulle spalle del giapponese. Helmut Marko, storico consulente di Red Bull, ha dichiarato che “Daniel diventerà il punto di riferimento per il nostro giovane Yuki Tsunoda”, aggiungendo che a suo avviso Tsunoda è un pilota sottovalutato. L’eventualità di un Ricciardo altamente competitivo può far tremare anche il sedile di Sergio Perez. Il secondo pilota Red Bull sta incontrando difficoltà in qualifica e, tra errori e sfortuna, è stato escluso dal Q3 in sei delle dieci gare disputate. Un dato preoccupante se si considera il mostruoso potenziale della Red Bull RB19. Marko ha dichiarato che Perez non è in discussione soltanto perché “non c’è nessuno che possa essere un valido sostituto in questo momento”.

Finora Ricciardo ha dimostrato di avere un ottimo passo sia nelle lunghe sessioni al simulatore, sia nei test svolti a Silverstone. L’australiano dovrà dimostrare di aver superato il periodo di crisi che lo ha portato all’insuccesso in McLaren. Infine, vi consigliamo di scoprire i segreti di AlphaTauri nel nostro speciale realizzato in collaborazione con Catawiki. (immagine copertina: AlphaTauri)