Ricaricheremo le auto elettriche con i gusci di tamarindo? Lo studio

Quanti fra voi conoscono il tamarindo? Si tratta di un frutto tropicale consumato ormai in tutto il mondo, i cui gusci rappresentano un ingombrante materiale di scarto. Su Everyeye non abbiamo ancora una sezione dedicata alla cucina, un team di scienziati ha però scoperto come sfruttare questi gusci per ricaricare le auto elettriche.

Sembra infatti che i gusci di tamarindo siano ricchi di carbonio e con una lavorazione adeguata è possibile trasformarli in nanofogli di carbonio, un componente chiave dei nuovi supercondensatori. Questi supercondensatori potrebbero in futuro rappresentare un’innovazione chiave nel campo dello stoccaggio dell’energia, sia per quanto riguarda i nuovi veicoli elettrici che le infrastrutture di ricarica.

La scoperta nello specifico arriva dalla Nanyang Technological University di Singapore, dalla Western Norway University of Applied Sciences e dalla Alagappa University in India, è dunque uno studio combinato appena pubblicato sulla rivista Chemosphere - a tal proposito per saperne di più sulla pubblicazione degli studi scientifici vi invitiamo a leggere questo interessante articolo della nostra sezione Scienza.

Queste le parole del professore Steve Cuong Dang della NTU: “Abbiamo scoperto che a livello prestazionale i nanofogli di tamarindo ottenuti dal trattamento dei gusci è praticamente identico a quelli creati industrialmente, con la medesima struttura porosa e le stesse proprietà elettrochimiche. Anche il processo di creazione è identico a quello industriale”.

Per ottenere questi nanofogli i ricercatori hanno seccato i gusci per 6 ore a 100 gradi centigradi, poi li hanno ridotti in polvere. Successivamente questa stessa polvere è stata messa in una fornace a 700-900 gradi centigradi per 150 minuti in totale assenza di ossigeno, ottenendo così i nanofogli di carbonio. I gusci di tamarindo sono così prossimi a diventare una risorsa naturale preziosa, che oggi viene completamente sprecata. Collaborando con l’industria agricola, quella automotive potrebbe trarre non pochi vantaggi dal trattamento del tamarindo, non resta che attendere nuovi sviluppi.