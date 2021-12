Ricariche ai Tesla Supercharger gratis per Natale: l'iniziativa parte dagli USA

Durante le vacanze di Natale ci si muove più del solito e Tesla ha paura che i suoi Supercharger vengano presi d'assalto dagli utenti. Per questo motivo ha annunciato ricariche gratuite nelle ore di scarso afflusso, ma soltanto negli USA per adesso.

La società californiana ha annunciato agli utenti americani che le ricariche ad alta velocità presso le stazioni Supercharger saranno gratuite dal 23 al 26 dicembre, ma solo in determinati orari. Prima delle 10 del mattino e dopo le 19 presso 76 punti sparsi un po' in tutti gli Stati Uniti - con una maggiore concentrazione in California e lungo la costa ovest in generale. Il produttore ha anche rilasciato una lista ufficiale dei Supercharger coinvolti:

Come potete vedere però non c'è neppure una stazione europea, è un'iniziativa che riguarda soltanto gli USA per il momento. Nel caso di novità vi aggiorneremo ovviamente su queste pagine. Ricordiamo nel frattempo che Tesla sta per aprire a tutti le ricariche ai Supercharger, ci sarà anche un abbonamento per abbassare la tariffa Supercharger base.