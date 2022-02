Ricariche notturne gratis ai Tesla Supercharger anche in Europa: i Paesi interessati

Con l'aumento delle auto elettriche in circolazione, le colonnine pubbliche potrebbero presto scarseggiare - senza nuovi investimenti. Già oggi in alcune ore del giorno potrebbe essere difficile trovare uno slot libero presso le stazioni più trafficate, motivo per cui Tesla ha pensato a diversi weekend con ricariche gratis in Europa.

Cerchiamo di capire meglio cosa ha deciso l'azienda di Elon Musk: in diversi Paesi europei nei prossimi giorni ci saranno nuove vacanze invernali, motivo per cui i Supercharger potrebbero esser presi d'assalto. Per questo motivo le ricariche in orari "off-peak" (di minore affluenza) saranno gratis per un periodo limitato - purtroppo però solo in alcuni Paesi e l'Italia non è fra questi.

Le nazioni interessate sono Francia, Germania, Norvegia e Svezia. 27 stazioni si trovano in Francia e le ricariche gratuite si potranno effettuare nei weekend (venerdì-domenica) dall'11 al 27 febbraio prima delle 10:00 e dopo le 18:00. In 31 stazioni tedesche si potranno sfruttare le ricariche gratis nei weekend dal 18 febbraio al 6 marzo prima delle 8:00 e dopo le 19:00, mentre presso 8 stazioni Supercharger in Norvegia ci saranno ricariche gratuite dal 18 febbraio, sempre e solo dal venerdì alla domenica.

Infine in 13 stazioni svedesi sono interessati i weekend dal 18 febbraio al 6 marzo prima delle 11:00 e dopo le 18:00. In totale sono 79 le stazioni coinvolte, trovate la mappa in basso. Non è la prima volta che Elon Musk e soci pensano a un'iniziativa del genere, solitamente le ricariche gratis Tesla arrivano durante le vacanze di Natale. Ricordiamo inoltre che sul sito Tesla si può trovare la mappa aggiornata di tutti i Supercharger del mondo.