Ricariche illimitate notturne a 30 dollari: il nuovo abbonamento Tesla all'Investor Day

Archiviato il Tesla Investor Day 2023, che nella serata dell’1 marzo 2023 ha dato più conferme che novità, possiamo selezionare all’interno del lungo showcase (durato più di 3 ore) qualche piccola “chicca” lanciata dagli uomini di Elon Musk. Ad esempio Tesla lancerà un abbonamento mensile per le cariche notturne.

Anche se il 2035 è ancora lontano (ma neanche troppo), in Europa si inizia a parlare di “caro ricariche”, ad esempio l’Italia è il quarto Paese europeo con le ricariche più care del vecchio continente. Ecco, con il nuovo abbonamento Tesla - per ora riservato solo al Nord America - si potranno abbattere clamorosamente i costi. Gli uomini di Elon Musk hanno annunciato un rollout che partirà dal Texas (Stato in cui Tesla ha ormai sede legale e vi si trova la Giga Austin) per offrire ricariche notturne illimitate a soli 30 dollari al mese.

Non si parla di ricariche pubbliche ad alta potenza presso le stazioni Supercharger ma di un abbonamento casalingo, che gli utenti Tesla possono sfruttare tramite la wallbox proprietaria della società californiana. Per gli utenti Tesla sarà sicuramente una splendida novità, in Italia però esiste già qualcosa di molto simile proposta da Enel X. Con Enel X OpenCharge è possibile avere su wallbox ricariche illimitate, energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili e fino a 2 pieni gratuiti su strada, presso colonnine pubbliche. I prezzi però sono più alti rispetto all’offerta Tesla: con batterie fino a 20 kWh (dunque per auto Plug-in Hybrid) il costo mensile è di 50 euro, per batterie fino a 50 kWh si spendono 80 euro al mese e infine per batterie superiori a 51 kWh (un’enorme fetta del mercato) si arriva a 120 euro al mese. Nel caso in cui Tesla lanciasse una promo simile a quella americana anche in Europa sarebbe un bel colpo, vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.