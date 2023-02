Ricariche gratis con la Fiat 500 elettrica: arriva la formula pay-per-use

Parlando di mobilità elettrica, troppo spesso si finisce a discutere sul costo attuale delle auto EV, ancora troppo elevato per pensare ad una diffusione rapida delle stesse. Fiat però ha una soluzione: si tratta della Nuova 500 offerta con la nuova formula di noleggio pay-per-use studiata insieme a Leasys, che include anche la ricarica gratuita.

A partire da oggi, i clienti potranno noleggiare la Nuova 500 con la formula a lungo termine pay-per-use Leasys Miles (la Fiat Nuova 500 è stata l’elettrica più venduta nei primi 11 mesi del 2022), che include ricariche illimitate e non solo: inclusi nell’offerta ci sono anche i servizi dedicati all’elettrico, ovvero la e-Mobility Card - la carta che permette la ricarica in oltre 1.600 punti di ricarica convenzionati - e una Wallbox per ricaricare il proprio veicolo a casa.

L’offerta è valida fino al 28 febbraio, e comprende le ricariche illimitate e gratuite per tutta la durata del noleggio, ovvero 4 anni, alle colonnine di ricarica selezionati, consultabili sul sito Leasys o tramite app Leasys Umove.

L’offerta prevede il pagamento di un canone fisso mensile di 299 euro per 48 mesi, con un anticipo di 3.900 euro. Inoltre, il canone comprende i primi 1.000 km percorsi, mentre i successivi avranno un costo fisso di 0,21 euro al km, dunque si tratta di una formula particolarmente indicata per coloro che percorrono pochi chilometri in un contesto urbano.

