Ricariche EV aumentate del 161%? Motus-E non ci sta e risponde a Facile.it

Il 24 ottobre 2022 abbiamo pubblicato una nuova ricerca di Facile.it che dimostrava come, dati alla mano, la ricarica casalinga delle auto elettriche fosse aumentata del 161% nel corso del 2022 rispetto a un anno prima. Ebbene l'associazione Motus-E ha risposto tramite una nota.

"La ricerca pubblicata da Facile.it, così come altri studi sui costi di ricarica pubblicati in queste ore, rappresentano solo una visione parziale della realtà. È per questo che riteniamo che i risultati siano fuorvianti per i consumatori e le imprese" ha detto Motus-E, associazione che rappresenta gli stakeholders della mobilità elettrica.

"Il costo dell'elettricità su cui si basano i calcoli di Facile.it (che prendiamo ad esempio) fa riferimento esclusivamente all’energia elettrica acquistata da un cliente domestico con un prezzo volatile e non tiene in considerazione né coloro che hanno una tariffa bloccata, né coloro (che ormai superano il milione di autoproduttori) che, grazie a un impianto fotovoltaico, azzerano o abbattono i costi dell'energia."

"Nell'indagine, inoltre, non si fa cenno nemmeno a chi usufruisce di una tariffa flat per la ricarica pubblica, ovvero di un piano, soggetto ad abbonamento, in cui a fronte di una spesa fissa viene offerto al cliente un pacchetto di ricarica (utilizzabile anche in roaming tra i principali operatori). Con gli abbonamenti flat, infatti, le tariffe restano comprese tra i 0,31 e i 0,35 €/kWh. Se ricalcoliamo con questi dati anche la casistica del segmento B dello studio di Facile.it, con il consumo di 6,3 km/kWh per percorrere 1.000 km, a 0,35 €/kWh, otteniamo solo 55 € di costi invece di 85 €, a fronte degli 83 € per la benzina e dei 71 € per il diesel".

Motus-E ha anche fatto notare che i prezzi dei carburanti sono già saliti rispetto a quelli presi in esame da Facile.it (prorogato il taglio delle accise fino al 18 novembre). Per dare supporto a Motus-E, da utilizzatori di auto elettriche possiamo confermare come, con i vari abbonamenti disponibili oggi fra i vari operatori, si riesca a mantenere il prezzo al di sotto dei 0,35 euro/kWh in molti casi. Noi stessi questa estate abbiamo fatto un viaggio da 4.500 km in auto elettrica spendendo all'incirca 200 euro e ricaricando sempre fuori casa. Sempre secondo Motus-E, "è dannosa la diffusione e i confronti su dati parziali e fuorvianti".