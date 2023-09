Ricariche auto elettrica, anche la Svizzera si lamenta: 'I prezzi sono una giungla'

La Svizzera è senza dubbio una delle prime nazioni in Europa dove hanno preso piede le auto elettriche. Le Tesla circolano ormai da diversi anni in territorio elvetico, e gli spazi per le colonnine di ricarica sono presenti un po' ovunque.

Non mancano comunque le criticità, e sono state sollevate dal TCS, il Touring Club Svizzero, che ha sottolineato una mancanza di chiarezza per quanto riguarda i prezzi delle ricariche, un problema che affligge anche il nostro Paese.

Quando si va a ricaricare l'auto non è sempre facile comprendere in anticipo quanto si spenderà, visto che, a differenza di quanto avviene per le auto a motore termico, dove decidiamo noi quanto pagare, con gli EV è il “sistema” che restituisce il prezzo una volta che la ricarica è effettuata.

In Svizzera vengono sollevati problemi soprattutto per le stazioni autostradali, dove i prezzi non sono sempre ben visibili come si legge su TvSvizzera.it. I prezzi, viene segnalato, non vengono di fatto indicati ma si leggono solo al momento dell'autenticazione sullo schermo della stazione di ricarica o possono essere visualizzati tramite app.

A confondere ulteriormente gli automobilisti: “sono i prezzi per kilowattora (kWh), per ricarica o per unità di tempo – scrive ancora tvsvizzera - che restituiscono un’immagine della struttura dei prezzi poco trasparente”.

Il TCS ha poi effettuato un confronto fra i prezzi delle 35 aree di servizio presenti sulle autostrade svizzere con almeno una colonnina di ricarica rapida con capacità di 50 kWh, verificando poi il costo dei 18 punti di ricarica Tesla, i famosi Supercharger che come in altri Paesi sono aperti ad altre auto elettriche.

Il risultato è stato un range da 23 a 46 franchi per una ricarica da circa 300 km, (da 24 a 48 euro circa). La stessa media di prezzo la si riscontra nei Supercharger, ma chi possiede una Tesla, fresca di presentazione della nuova Model 3, spende invece 25 franchi (26 euro circa).

Il Touring Club Svizzero consiglia quindi agli automobilisti di ricaricare da casa la propria auto (ovviamente chi può), in quanto con la colonnina domestica si risparmiano diversi franchi, tenendo conto che il costo medio in casa oscilla fra i 15 e i 20 franchi.