Ricaricate la Model 3 LFP sempre al 100%, non all'80%: lo dice Tesla

Pur essendo molto avanzate, le batterie agli ioni di litio di nuova concezione hanno comunque problemi e difetti fisiologici che è impossibile aggirare. Per prolungare il loro ciclo vitale solitamente si consiglia di portare tali accumulatori all'80% massimo, con le batterie LFP invece Tesla va assolutamente controcorrente.

Più volte abbiamo parlato delle batterie LFP sulle nostre pagine (ecco come sono fatte le batterie LFP Tesla), si tratta di batterie litio-ferro-fosfato che si comportano in maniera leggermente diversa rispetto alle normali Li-Ion. La loro chimica è più economica da produrre (non a caso le batterie LFP soffrono maggiormente il freddo), motivo per cui Tesla le ha scelte per le sue Model 3 Standard Range Plus costruite in Cina ed esportate anche in Europa (se avete una nuova Model 3 SR+, avete sicuramente una batteria LFP anche voi).

Ebbene Tesla stessa consiglia agli utenti delle batterie LFP di ricaricarle sempre al 100%, anche per l'utilizzo quotidiano: "Se il vostro veicolo è equipaggiato con una batteria LFP" scrive il produttore californiano, "Tesla vi consiglia di settare il limite di ricarica al 100%, anche per l'utilizzo quotidiano, o comunque di ricaricare al 100% almeno una volta a settimana".

Un consiglio in netta controtendenza rispetto al normale: sulle Model 3 con batterie NCA Tesla stessa consiglia di non andare oltre l'80/90%, lasciando il 100% solo per i lunghi viaggi. Evidentemente la chimica all'interno delle celle si comporta in modo diverso e le batterie LFP possono (devono?) essere ricaricate sempre al 100%.