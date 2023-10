Ricaricare mentre si fa la spesa: le colonnine Powy arrivano nei centri commerciali

Nei nostri articoli dedicati ai viaggi elettrici (Dal Trentino alla Calabria in auto elettrica, un anno dopo) lo ricordiamo spesso, è stato detto anche durante la puntata di Presadiretta dedicata alle auto elettriche andata in onda il 9 ottobre: l’EV si ricarica nei tempi morti, in questo modo i tempi di ricarica sono “azzerati”.

Ricaricare mentre si fa la spesa ad esempio può essere un ottimo modo per “ingannare il tempo”. La maggior parte degli italiani si reca fisicamente nei centri commerciali per acquistare cibo o fare shopping, parcheggiando la propria auto e lasciandola ferma a far nulla. Da oggi nei centri commerciali gestiti da CBRE sono attive le prime colonnine Powy, grazie a un progetto che mira a elettrificare almeno 6 centri commerciali diffusi su tutto il territorio nazionale, da nord a sud.

La prima attivazione è stata eseguita presso il parcheggio del centro commerciale La Cittadella a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, presto però si aggiungeranno altre location quali:

Le Due Valli a Pinerolo (TO)

Campo dei Fiori a Gavirate (VA)

Borgo Mercato a Borgo San Dalmazzo (CN)

Gran Shopping Mongolfiera a Molfetta (BA)

A queste strutture si aggiunge anche una stazione di ricarica Fast presso il Centro Commerciale Il Gallo a Galliate (NO), attivata sempre sotto la supervisione del team retail Development Solution di CBRE anche se l’accordo in questo caso è arrivato tra Powy e l’Amministrazione Pubblica.

Presso il centro commerciale La Cittadella i caricatori disponibili sono di due tipi: AC Quick Charge fino a 22 kW di potenza, per chi desidera fermarsi più di un’ora a fare shopping, oppure DC Fast Charge fino a 100 kW per ricariche più brevi. I punti di ricarica sono accessibili 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, anche se il centro commerciale è chiuso. I 6 punti di ricarica del centro commerciale La Cittadella sono alimentati da energia 100% rinnovabile certificata e fanno parte del network pubblico che Powy sta realizzando assieme a Stellantis (i veicoli del gruppo infatti possono accedervi con condizioni esclusive).