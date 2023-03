Ricaricare la moto elettrica nello stesso tempo di un pieno di benzina: si può fare!

Quando si parla di mobilità elettrica una delle critiche più inflazionate riguarda i tempi di ricarica: nessun'auto elettrica e nessuna moto a zero emissioni può ricaricarsi nello stesso tempo di un pieno di benzina. Lightning Motorcycles invece afferma di aver distrutto anche questo mito...

Secondo l'azienda, il loro ultimo prototipo può ricaricarsi nello stesso tempo in cui una moto termica può rifornirsi di benzina. In termini pratici, Lightning Motorcycles afferma di poter ricaricare una sua batteria in 10 minuti. Un traguardo niente male che supera anche le ottime prove di Energica e di Harley-Davidson, capaci di arrivare a 30 minuti in DC (in quanto tempo carica un'auto elettrica?).

Com'è possibile dunque ricaricare una moto elettrica in soli 10 minuti? Grazie a una innovativa chimica delle batterie: l'azienda ha sfruttato una tecnologia di Enevate per creare delle batterie next gen con anodo in silicio. Certo anche 10 minuti sembra un tempo superiore a un classico rifornimento di benzina, diciamo comunque che un motociclista quando si ferma magari ne approfitta per sgranchirsi un po' le gambe, fumare una sigaretta, mangiare un panino o fare una telefonata, scambiare qualche chiacchiera se è in gruppo, sostanzialmente 10 minuti dunque potrebbero equivalere a una sosta media.

Lightning Motorcycles riesce a ricaricare in 10 minuti (dallo 0% all'80%) una batteria da ben 24 kWh. In termini di autonomia, il CEO dell'azienda Richard Hatfield ha dichiarato di poter percorrere da 240 a 274 km a una velocità media di 113 km/h in autostrada. La ricarica 0-80% in 10 minuti invece è possibile presso una colonnina CCS di Livello 3, ormai diffuse anche in Europa. Viaggiare con una moto simile dunque sarebbe alquanto semplice. Rispetto alle altre moto elettriche presenti sul mercato, di categoria simile ovviamente, Lightning Motorcycles promette una ricarica più veloce di 5 volte. Riuscirà l'azienda a portare questi dati dal prototipo alla strada?