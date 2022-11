Ricaricare l'Hummer EV costa uno sproposito: indovinate il costo di un pieno di energia

Le auto elettriche costano sicuramente di più rispetto a quelle tradizionali a benzina, molte di queste però permettono di risparmiare sui costi di esercizio. Molte ma non tutte: ricaricare l'Hummer EV può essere un vero incubo.

Quando ci viene chiesto qualche consiglio sull'elettrico, diciamo se possibile di non superare i 64 kWh di batteria, poiché con dimensioni più grandi i vantaggi iniziano a diminuire drasticamente, e i costi a lievitare. Anche l'ADEME (Agence de la transition écologique) concorda con noi (come conviene acquistare un'auto elettrica?), un EV per essere davvero conveniente dev'essere piccolo e leggero. L'Hummer EV è esattamente l'opposto: è enorme, pesante e con una mostruosa batteria da oltre 200 kWh - e pensare che a oggi le auto premium con batteria grande possono arrivare a 120-130 kWh.

Il tutto per circa 560 km di autonomia dichiarata, meno di una Tesla Model 3 Long Range che ha circa 70 kWh di energia. Parliamo dunque di uno dei veicoli elettrici meno efficienti in assoluto, ma quanto costa in termini pratici una ricarica completa? Negli USA una ricarica completa dell'Hummer EV è costata 100 dollari tasse escluse per 224 kWh presso una colonnina veloce di Electrify America.

Facciamo un confronto con l'Italia: ricaricando alla massima potenza presso una colonnina IONITY, una ricarica da 224 kWh con tariffe al consumo verrebbe 177 euro, poiché un solo kWh costa 0,79 euro. Il tutto per percorrere poco più di 500 km, mentre questa estate con una Ford Mustang Mach-E GT abbiamo speso circa 200 euro di ricariche per farne 4.500 di km (4.500 km in auto elettrica da nord a sud) - anche grazie ai vari abbonamenti possibili. L'Hummer EV sarebbe comunque costosissimo da mantenere anche con gli attuali abbonamenti, persino quelli con più kWh inclusi finirebbero con due ricariche complete... è un ottimo esempio di auto elettrica poco efficiente, fate sempre bene i conti prima di acquistarne una...