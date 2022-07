Ricaricare in autostrada a 300 kW grazie a Free to X: l'esperienza sul campo

Viaggiare oggi con un'auto elettrica è sicuramente più semplice rispetto a qualche anno fa. Le colonnine crescono a vista d'occhio, le auto sono più efficienti, inoltre Free to X ha creato la prima infrastruttura di ricarica ad alta potenza sulla rete autostradale, come racconta anche il nostro amico Matteo Valenza.

Come già abbiamo detto, viaggiare oggi con un'auto elettrica è assolutamente possibile senza grossi compromessi - e noi stessi ci imbarcheremo in un viaggio da nord a sud con una Ford Mustang Mach-E GT, per vedere le differenze dal Trentino alla Calabria. Le colonnine sono sempre di più e sempre più veloci, le auto posso ricaricarsi ad alte potenze e inoltre esiste già una fitta rete di colonnine ad alta potenza lungo le nostre autostrade.



Questo lo dobbiamo a Free to X, che ha installato stazioni di ricarica a 300 kW che permettono di riportare un'auto elettrica all'80% in 15-20 minuti, a seconda della capacità della batteria e della potenza di ricarica. Le ultimissime stazioni attivate si trovano ora a Brughiera Est, Po Est e Po Ovest, con la ricarica che è possibile tramite le varie app di Duferco Energia, Enel X, evway, Nextcharge, Nego e Be Charge.



Inoltre le colonnine Free to X si trovano anche sulla piattaforma internazionale Hubject, che permette l'interoperabilità fra service provider italiani ed esteri. A provare il servizio sul campo è stato Matteo Valenza assieme a un folto gruppo di youtuber, il racconto della sua esperienza è tutto nel suo ultimo video appena pubblicato. Per saperne di più: il sito ufficiale di Free to X Charge.