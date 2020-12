Caricare un'auto elettrica col motore di un pickup? Si può fare

Il nuovo Ford F-150 PowerBoost hybrid dispone di una funzione molto interessante e particolarmente utile per gli automobilisti i quali posseggono anche un'auto elettrica: tramite il pickup è possibile ricaricare la batteria di una EV.

Il veicolo dispone della Generator Mode, la quale consente di caricare ogni sorta di apparecchio dotato di batterie, e tra le altre cose si può anche chiudere a chiave il pickup e andare via continuando a sfruttare la funzione senza alcun problema.

Il caricatore di bordo dell'F-150 è certificato per ricaricare ad una potenza di 7,2 kW, la quale in teoria permetterebbe di riempire un pacco batterie enorme in poche ore, anche quello di un'auto elettrica di dimensioni generose. Per questo motivo i ragazzi del canale YouTube TFLnow si sono messi all'opera ottenendo risultati eccellenti.

Ovviamente ricaricare un'auto elettrica con una vettura dotata di motore a combustione interna non è la pratica più green in assoluto, ma ad ogni modo funziona. Una delle uscite raggiunge una tensione di 240V, ed è proprio la scelta naturale per la ricarica di una BEV.

Come potete vedere dal video in alto, il sistema funziona alla grande con una BMW i3, ma è stato necessario adattare un caricatore a muro come caricatore portatile. Alla fine la corrente ha cominciato a fluire da un veicolo all'altro, e all'atto pratico i 7,2 kW dichiarati si sono rivelati reali. Con un ritmo simile, gestito agilmente dal Ford F-150 col motore spinto ad appena 1.000 giri al minuto, si può riempire la batteria della BMW i3 dallo 0 al 100 percento in circa 4 ore. Nel video non è stato mostrato proprio tutto, ma quelli di TFLnow hanno affermato che il sistema ha avuto successo anche con una Tesla Model 3.

Restando sia in tema di auto elettriche sia nei pressi del produttore statunitense di veicoli vi rimandiamo ad un'altra vettura che sarebbe possibile caricare con la Generator Mode. Due giorni fa Ford ha presentato a tutti la sua Mustang Mach-E GT Performance: è un vero e proprio razzo su ruote, ma offre un'autonomia inferiore al modello "base". Quest'ultimo riesce a garantire un ottimo range di oltre 480 chilometri per singola carica, a confermarlo è l'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA).