Ricaricare l'auto elettrica costa oggi il 161% in più rispetto al 2021 e può andar peggio

Sul fronte energetico il 2022 è stato un anno terribile, con scorte limitate per tutta l'Europa e prezzi alle stelle sia per il gas che per l'elettricità. Sappiamo che neppure benzina e gasolio se la son passata poi troppo bene, ma come sta andando agli utenti elettrici che ricaricano il proprio EV? Si parla di costi più alti del 161%.

Ricaricare la propria auto elettrica a fine 2022. Una pessima notizia che riduce i vantaggi di un'elettrica rispetto a una normale termica: fino a qualche anno fa infatti gli utenti elettrici potevano contare su quanto costa ricaricare un'auto elettrica fuori casa ?), ora invece si corre il rischio di avere costi ancora più elevati per la generazione, la trasmissione e lo stoccaggio di energia - con ulteriori aumenti al consumo.

Secondo l'Università di Stanford, che ha elaborato un nuovo studio, l'aumento della domanda di rete elettrica potrebbe arrivare al +25% entro il 2035, sarà dunque fondamentale capire come generare e stoccare tutta questa energia senza incappare in rincari da urlo. Guardando agli utenti elettrici, è molto probabile che la maggioranza di questi ricaricherà il proprio veicolo nelle ore notturne, andando così a creare dei picchi anomali in orari solitamente calmi. Paradossalmente, dicono a Stanford, spostare la ricarica in orario diurno e in ambienti lavorativi o comuni potrebbe ridurre i costi elevati e diminuire il dispendio di energia. Pur trattandosi di una ricerca americana, con le dovute modifiche è un'analisi che si può applicare anche all'Europa, bisogna dunque fare attenzione alle strategie di produzione e stoccaggio dell'energia elettrica da qui al 2035 e oltre.

Provando ad anticipare i tempi, DazeTechnology ha creato in collaborazione con Giuneco una soluzione di ricarica intelligente da gestire via app. Si tratta di charging station che possono ricaricare anche durante il giorno e a ciclo continuo, inoltre grazie all'applicazione dedicata queste wallbox possono anche essere installate per l'uso semi-pubblico, ovvero presso uffici, palazzi e condomini. Si può insomma concedere l'accesso anche a persone al di fuori della propria cerchia familiare.

Queste particolari wallbox possono avere un amministratore capace di gestire i tempi di accesso agli altri utenti e magari riservarsi qualche ora al giorno soltanto per lui. Quando la stazione torna aperta "a tutti", la cerchia degli utilizzatori ricevono una notifica sul proprio smartphone. L'amministratore può anche gestire i costi di ricarica, dividerli oppure ripartirli fra gli utenti in base all'effettivo consumo. Con tecnologie simili le ricariche diurne possono essere gestite con intelligenza, evitando così i picchi in orario notturno. Solo il tempo ci dirà se sarà sufficiente a scongiurare un sovraccarico della rete, e costi più elevati della componente energia. Nel frattempo Enel X ha già alzato le tariffe al consumo delle sue colonnine pubbliche.