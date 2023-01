Ricaricare un'auto elettrica costa più di fare il pieno di benzina: succede in UK

In Gran Bretagna il prezzo di una ricarica elettrica pubblica ha superato in molti casi quello del carburante: in poche parole, chi ha un'auto elettrica spenderà di più per ricaricare il proprio mezzo rispetto ad un pieno di un'auto a combustione.

A fare luce sulla vicenda è Autocar.co.uk, che sottolinea come i prezzi delle ricariche rapide pubbliche siano aumentati più del 50% in soli otto mesi. Nel dettaglio, dallo scorso mese di maggio, dati RAC, un caricabatterie rapido con una potenza fino a 50 kW, è aumentato del 58%, di conseguenza per ricaricare un'auto famigliare da 64 kWh come ad esempio una Hyundai Kona servono circa 40 euro (per 300 km).

Incremento minore invece per i caricabatterie ultrarapidi (con una potenza fino a 100 kW), il cui prezzo è aumentato comunque del 47%. Chi invece volesse utilizzare un caricatore domestico, ovviamente più lento, dovrà spendere solo 19 euro per gli stessi 300 chilometri. Facendo un paragone con un'auto a benzina, e precisamente un'ibrida da 1.0 litri della Hyundai Kona, un rifornimento di benzina per raggiungere i famosi 300 km costerebbe solamente 37 euro, quindi 3 euro in meno rispetto alla versione full electric.

Ok, i numeri non sono stravolgenti, ma in ogni caso viene meno l'aspetto “minor costo” nel rifornire un'auto elettrica. Insomma, rispetto a qualche tempo fa, stando ai dati britannici, non sembra più conveniente fare il pieno di elettrico, fermo restando che un EV ha un impatto zero e tutto ciò che è annesso e connesso. Per capire meglio la situazione Autocar.co.uk ha fatto anche il paragone con un'auto totalmente a combustione come una Golf, per cui servono 104 euro per 778 km, solamente 10 euro in più circa rispetto al costo di un EV da 64 kWh, che però sarebbe costretto a fermarsi una volta per ricaricare.

Faircharge, alla luce di questi dati, si è rivolto al governo chiedendo la riduzione dell'IVA per i caricabatterie pubblici dal 20 al 5%, di modo che il costo posso rapidamente diminuire. Non farlo "rischierebbe di dissuadere i potenziali proprietari di auto elettriche dal fare il passaggio", sostiene lo stesso gruppo. "Sebbene la ricarica domestica a prezzi accessibili rimanga un vero incentivo per i conducenti britannici a passare all'elettrico – aggiunge Quentin Willson, fondatore di Faircharge - rimaniamo preoccupati che la piccola ma significativa percentuale di conducenti senza accesso al parcheggio privato sia doppiamente svantaggiata da costi di ricarica più costosi e da un onere fiscale aggiuntivo".

In attesa di novità, nel caso in cui voleste passare ad un EV sarebbe bene consultare l'elenco delle 10 auto elettriche più efficienti per evitare di incappare in spiacevoli sorprese. Prima di congedarci vi ricordiamo infine che da oggi è stata riaperta la piattaforma per l'Ecobonus 2023, gli incentivi sull'acquisto delle auto a bassa emissione.