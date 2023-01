Ricaricare l'auto elettrica in condominio: come fare?

Anche se con le tecnologie attuali si può benissimo acquistare un’auto elettrica in città pur non avendo alcun box o garage, ne abbiamo parlato nell’articolo Acquistare un EV senza avere una wallbox a casa, è indubbio come la ricarica casalinga possa essere estremamente comoda. Ma come funziona la ricarica in condominio?

Se siete in possesso di un box privato all’interno di un condominio con tanto di contatore singolo, è necessario contattare l’amministrazione (che non potrà in alcun modo opporsi alla vostra decisione) e successivamente procedere all’installazione della wallbox seguendo tutte le norme in vigore. Qualsiasi lavoro che vada a interessare le zone comuni dovrà in ogni caso essere autorizzato dall’amministratore di condominio, tutti i costi dei lavori saranno ovviamente a carico vostro.

La procedura cambia leggermente nel caso in cui non abbiate il contatore nel box, dunque siate costretti ad allacciarvi al contatore condominiale. L’amministratore di condominio dovrà verificare la fattibilità dell’intervento e stabilire la quota che dovrete versare in base al consumo, in molti casi assieme alla wallbox viene installato anche un piccolo contatore per tenere sotto controllo i consumi.

Il discorso cambia ancora nel caso in cui non abbiate box condominiali ma un’area comune. In questo caso bisognerà fare domanda all’amministrazione per l’installazione di un punto di ricarica accessibile a tutti i condomini con tanto di progetto dettagliato (posizione, stalli, potenza ecc), sarà poi lo stesso condominio a decidere in assemblea se autorizzare o meno i lavori, dunque le cose potrebbero complicarsi leggermente - soprattutto se siete l’unico condomino a possedere un’auto elettrica. Qualora il progetto venga accettato, i costi di realizzazione saranno suddivisi fra tutti i condomini che hanno richiesto l’installazione e faranno uso delle wallbox. In caso ci sia l’unanimità, tutto il condominio potrà utilizzare la ricarica e i costi di realizzazione del progetto saranno divisi in modo equo; successivamente ogni condomino pagherà il relativo consumo, del resto oggi ogni singola ricarica può essere gestita tramite app o tessera RFID.

Solitamente in condominio (che si sia in box o in un'area comune) si sfrutta la ricarica AC, se ve lo state chiedendo ecco in quanto tempo si ricarica un'auto elettrica.