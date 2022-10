Ricaricare un'auto elettrica a casa costa il 161% in più rispetto al 2021: i dati

Ad agosto 2022 abbiamo percorso 4.500 km con un'auto elettrica andando a spendere in ricariche molto meno rispetto a quanto avremmo fatto con la benzina. Questo grazie agli abbonamenti a pacchetto, con la ricarica casalinga invece rispetto a un anno fa oggi si spende il 161% in più.

A fare i calcoli è stato il noto portale Facile.it che ha esaminato i consumi di alcuni modelli elettrici e li ha messi a confronto con veicoli simili alimentati a benzina o diesel. Andando nel dettaglio, il comparatore online ha preso in esame 3 modelli di auto nelle versioni Full Electric, benzina e gasolio tenendo in considerazione i consumi dichiarati dalle case produttrici e i prezzi di energia e carburanti. Per calcolare i prezzi delle ricariche sono state utilizzate le tariffe casalinghe, mentre per benzina e diesel sono stati utilizzati i valori medi del prezzo alla pompa rilevati a settembre 2021 e settembre 2022.

Partiamo con un'utilitaria di Segmento B con 100-136 CV di potenza. Considerando un tragitto di 1.000 km, la versione a gasolio è risultata essere la più conveniente, visti i prezzi dell'energia elettrica casalinga a settembre 2022. Facile.it ha calcolato una spesa di 71 euro con il gasolio, di 83 euro con la benzina e di 85 euro con l'elettricità. Solo un anno fa ricaricando l'auto a casa avremmo speso soltanto 33 euro.

Passando a una berlina di Segmento C da 130-150 CV, anche in questo caso il gasolio è risultato il carburante più conveniente: 77 euro per percorrere 1.000 km, 80 euro per l'elettricità, 88 euro per la benzina.

Salendo ulteriormente di livello e passando a una berlina di Segmento D da 249-286 CV, l'elettricità la fa invece da padrona: con la variante elettrica occorrerebbero 99 euro di energia, con il gasolio 108 euro e con la benzina 124 euro. Parliamo comunque di cifre molto vicine fra loro e i prezzi di acquisto superiori delle elettriche sbilanciano di certo l'intera situazione - rendendo gli EV di sicuro i meno convenienti del momento. Peccato, visto che appena un anno fa con la berlina di Segmento D avremmo speso solo 38 euro di elettricità per percorrere 1.000 km.

Questo accade con le tariffe casalinghe, ecco quanto si spende caricando l'auto elettrica alle colonnine pubbliche.