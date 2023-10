La ricarica wireless BMW 'frigge' gli iPhone 15? Spuntano alcune segnalazioni

Nonostante le ricariche wireless siano considerate fra le funzioni più inutili dagli automobilisti, le aziende stanno continuando ad introdurle nei propri modelli, compresa BMW.

A riguardo negli ultimi giorni è quasi scoppiato un caso su internet e i social, alla luce delle numerose segnalazioni che la ricarica wireless della casa dell'elica “friggerebbe” gli iPhone 15, l'ultimo modello di melafonino presentato il mese scorso.

A denunciare il tutto è stato in particolare MacRumors nonché gli utenti sul social X, dopo che alcuni hanno segnalato il fatto che, una volta caricato il telefono sul pad wireless di BMW, gli stessi non potessero più usare Apple Pay, le chiavi digitali dell'auto e qualsiasi cosa che si basasse sul chip NFC del telefono.

Non si capisce cosa accada ma sembra che lo stesso chip venga danneggiato dal semplice atto di ricaricare il telefono e l'unica soluzione per ovviare al problema sarebbe sostituire il dispositivo. In base ai dettagli emersi pare che il telefono si “frigga” dopo 10 minuti di ricarica e secondo quanto sostengono alcuni utenti il telefono in questo lasso di tempo entrerebbe in modalità di ripristino a causa del surriscaldamento. (problema risolto nelle scorse ore con il rilascio dell'aggiornamento iOS 17.0.3).

Una volta che il telefono si “riprende”, torna tutto normale tranne il chip NFC, con tanto di errore "impossibile impostare Apple Pay". Altra questione che è emersa è che gli iPhone 15 “fritti” sarebbero i Pro, quindi i modelli più performanti dei nuovi melafonini, e inoltre diverse segnalazioni sarebbero giunte dai possessori di BMW X5, ma non mancano denunce da proprietari di X1 o X3 (una segnalazione anche da un possessore di una Toyota Supra 2023).

A far venire il sospetto, il fatto che coloro che hanno lamentato il problema sostengono di aver caricato per anni gli smartphone sul pad wireless della propria auto senza riscontrare alcun problema.

Secondo quanto specificato da Carbuzz Apple, il cui progetto di Apple Car rischia di essere posticipato, è stata informata del problema anche se al momento non è stata prevista alcuna linea di azione. In attesa di novità la cosa migliore da fare sarebbe quella di evitare di ricaricare in modalità wireless l'iPhone 15 fino a che non si risolverà il tutto: con l'upgrade iOS 17.0.3, probabile che la questione finisca definitivamente in archivio.