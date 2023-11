Ricarica wireless auto elettriche 'Costa un milione di euro a km e 'fa male' ai passanti'

Era il dicembre di due anni fa quando Stellantis apriva un tratto di autostrada con la ricarica wireless per auto elettriche, nota anche come ricarica a induzione. Si tratta di una tecnologia rivoluzionaria che potrebbe di fatto sdoganare la diffusione degli EV in Italia e nel mondo, ma non è tutto oro ciò che luccica.

Questo tipo di ricarica, infatti, presenta due importanti problemi, così come spiegato a Corriere.it, in occasione della nuova puntata del podcast “Processo alle auto elettriche”, da parte di Gianluca Bertazzoli, direttore di E-mob.

«Anche in Italia è stato varato il progetto “Arena del Futuro” - spiega l'esperto in merito alla ricarica wireless per auto elettriche - al cui centro si posiziona la tecnologia di ricarica a induzione per auto elettriche, che consente di ricaricare una vettura a batteria in marcia. Questa tecnologia presenta però due problemi. Il primo è che l’installazione costa un milione di euro al chilometro, e siccome un’auto assorbe poca elettricità, occorrerebbe infrastrutturare praticamente l’intera rete stradale».

Il secondo problema è di tipo salutare: «L’altro problema è collegato all’assorbimento di onde elettromagnetiche da parte dei passanti, soprattutto nelle aree urbane densamente popolate». Ma c'è anche un altro tipo di ricarica a induzione, quella che viene installata direttamente nei garage: «E' stata sperimentata da 10 anni e il costo del kit per la ricarica, l’emittente al suolo e la ricezione sull’auto, è almeno 20 volte di più della normale presa. La tecnologia esiste – sottolinea Bertazzoli - non esiste il mercato, perché al momento non è economicamente sostenibile».

Un altro tipo di ricarica è quella che si basa sul “cambio della batteria” in tempi brevissimi, tecnologia in cui crede molto l'azienda NIO, che un anno fa ha aperto la prima stazione di Battery Swap in Germania.

Anche in questo caso, però, secondo l'esperto si tratta di un'opzione poco praticabile: «È stata tentata nel 2010 da una ditta israeliana, sfruttando il fatto che in quel periodo erano solamente due le auto più vendute e che rappresentavano circa il 70% del mercato, ma dopo due anni hanno dovuto desistere. Ora lo riteniamo impossibile per la frammentazione del mercato e soprattutto per le diversità delle batterie utilizzate. Pensiamo che sia più facile organizzarlo per le moto di una singola azienda».