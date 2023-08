La ricarica veloce DC rovina prima la batteria della ricarica lenta AC? Lo studio

Quando si parla di auto elettriche e batterie, solitamente si tende a credere che la ricarica veloce DC possa causare, sul lungo periodo, più danni rispetto alla ricarica lenta AC, degradando maggiormente la capacità originale del battery pack. È davvero così?

Un nuovo studio realizzato da Recurring Auto sembra sfatare completamente questo mito sulla velocità di ricarica. La ricerca è stata condotta analizzando i dati da 12.500 auto Tesla negli Stati Uniti, con i risultati che sostanzialmente hanno visto un pareggio fra le vetture che caricavano frequentemente in DC e quelle che invece usavano maggiormente la corrente alternata AC.

Recurring Auto ha creato due ottime infografiche che mostrano i risultati dello studio applicati alla Tesla Model 3 e alla Tesla Model Y. Se sulla Tesla Model 3 gli effetti della ricarica DC e quella AC sono praticamente identici, sulla Tesla Model Y addirittura caricare raramente in DC sembra portare risultati peggiori, anche se lo scarto è davvero minimo. Ricordiamo in ogni caso che la potenza di ricarica non è il solo elemento che può danneggiare una batteria con il tempo: pensiamo alle temperature esterne, sia il caldo estremo che il freddo polare possono degradare la chimica interna.

In generale bisogna comunque lodare l’ottimo lavoro fatto dall’industria in termini di gestione della batteria, sia sul fronte termico che di management generale, con i sistemi di ultima generazione che sono perfettamente in grado di proteggere il battery pack da frequenti ricariche Fast Charge. Secondo un altro studio del 2020, EV e PHEV perdono mediamente dallo 0% al 4,1% di capacità nel loro primo anno di attività, con la Chevrolet Bolt EV del 2019 che si è dimostrata il migliore modello in termini di perdita; il peggiore è stato il Mitsubishi Outlander PHEV del 2019.