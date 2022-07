In quanto tempo si ricarica la Tesla Model Y con celle 4680? Test al Supercharger V3

Nelle ultime settimane abbiamo parlato tantissimo della nuova Tesla Model Y con celle 4680, la tecnologia che Elon Musk ha presentato al Tesla Battery Day 2020. Le prime unità stanno uscendo dalla fabbrica Tesla di Austin e ogni giorno arrivano nuovi dettagli: oggi conosciamo la velocità di ricarica delle nuove batterie.

Grazie a un nuovo video di The Kilowatts, che ha avuto l'opportunità di ricaricare una Tesla Model Y prodotta in Texas a un Supercharger di nuova generazione (un Supercharger V3 con potenza fino a 250 kW), siamo in grado di sapere a che velocità si ricaricano le nuove celle. Per andare dallo 0% all'80% sono bastati 32 minuti di connessione presso il Supercharger di Firebaugh, in California. Energia sufficiente, secondo le stime dell'auto, a coprire 362 km di strada (ricordiamo che la Tesla Model Y 4680 attuale è una Standard Range).



Com'era prevedibile, appena connessa la vettura è schizzata vicina ai 250 kW, con la potenza che si è poi abbassata con il passare dei minuti - fino ad arrivare a poco più di 50 kW una volta all'80%. È interessante vedere come alla fine super potenze oltre i 200 kW e i 150 kW siano state utilizzate per pochissimi minuti, poco più di 5; dopo 10 minuti si era già al di sotto dei 100 kW, altrimenti la batteria avrebbe caricato ancora più velocemente. Quasi certamente si tratta di un modo per preservare la vita della batteria, che per troppo tempo a 250 kW potrebbe danneggiarsi. In un'altra prova effettuata, l'auto si è caricata dallo 0% al 97% in 52 minuti, con un'autonomia stimata di 434 km.



