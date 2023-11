Ricarica e patatine fritte: McDonalds installa 2.000 colonnine in Francia, poi in Italia

In Francia il passaggio alla mobilità green entra finalmente nella sua fase clou. Ecco un progetto molto interessante che mira a offrire più strutture di ricarica ai possessori di veicoli elettrici: McDonalds è pronta a installare 2.000 colonnine nei propri parcheggi. Offerta speciale con ricarica e patatine fritte, imperdibile!

Il programma è proprio quello di soddisfare una richiesta che cresce a vista d'occhio, e soprattutto di velocizzare ancora di più il passaggio all’elettrico. Tutte le colonnine promesse da questo progetto (reso possibile da Izivia) offriranno una potenza di circa 150-200 kW, verranno sparse per 700 parcheggi della catena di fast food più famosa al mondo entro il 2025. Un simile programma si dovrebbe espandere anche all'Italia, alla Svezia e all'UK nei prossimi anni.

Il Paese d'oltralpe annuncia così di voler galoppare nella corsa alla mobilità a zero emissioni. Fino allo scorso anno in Francia erano presenti poco più di 111.00 punti di ricarica pubblici, ma solo l'8% di questi era in grado di garantire una potenza di 150 kW o più. Grazie all'apporto di McDonalds e di Izivia si punta proprio ad allargare questa proposta cominciando dai luoghi in cui la presenza di colonnine elettriche scarseggia. La maggior parte di quelle presenti attualmente in Francia, infatti, si trovano lungo le autostrade; il nuovo progetto inizierà a installare i punti di ricarica proprio dalle periferie della capitale (ma quanto sono affidabili le colonnine di ricarica?).

Inoltre, Macron adesso chiede a tutte le aziende con parcheggi da venti o più posti di installare almeno una colonnina per ricarica elettrica, e punta all'obiettivo di 400.000 punti di ricarica pubblici entro il 2030, di cui 50.000 unità di ricarica rapida. Infine, anche la catena di supermercati francese Carrefour ha intenzione di installare 5.000 colonnine nei propri parcheggi entro il 2025, il programma governativo Advenir invece ha stanziato 200 milioni di euro da utilizzare nella creazione di punti di ricarica pubblici.