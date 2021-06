Ricarica gratis a vita acquistando una Tesla: un cliente fa causa al brand di Elon Musk

Negli Stati Uniti, chi comprava una vettura Tesla prima del 2017 avrebbe avuto la possibilità di ricaricare la propria auto ai Tesla Supercharger in maniera gratuita e a vita, ma a quanto pare la promessa non sempre viene mantenuta.

La complicazione è saltata fuori grazie ad un cliente californiano, un certo Kevin Shenkman, che ha fatto causa a Tesla a seguito dell’interruzione del servizio di ricarica della sua auto presso i Supercharger.

Tesla infatti offre la ricarica gratuita ai suoi clienti, a patto che questi stacchino il cavo di ricarica poco tempo dopo il termine della ricarica totale dell’auto, altrimenti vengono inflitte delle penalizzazioni, la cosiddetta tassa di sovralimentazione. Il motivo di questa scelta sembra essere la necessità di favorire i posti liberi alle colonnine di ricarica ed evitare che le persone possano usare queste zone come area di sosta, congestionando il tutto.

Il protagonista della vicenda ha deciso di non pagare la sovrattassa e da lì sono iniziati i problemi. Infatti quando un cliente a cui è stata promessa la ricarica gratuita a vita si rifiuta di pagare, Tesla interrompe totalmente l’accesso al Supercharger da parte dell’auto, andando a disabilitare una funzione per la quale i clienti spendono migliaia di dollari acquistandola come optional.

La vicenda è ora in mano del tribunale della Contea di Alameda, e la cosa potrebbe essere di grande interesse non tanto per il lato economico in gioco tra il cliente e la casa di Palo Alto, quanto per la valutazione, da parte del tribunale, di un tempo "valido" entro cui il cliente debba scollegare il cavo di ricarica per lasciare libera la sosta.

In Italia ad esempio, Enel X applica una sovrattassa a chi lascia le auto in carica oltre il tempo consentito, con un costo che va da 9 a 18 centesimi al minuto, a seconda delle prestazioni delle colonnine. A questo proposito, qui potete sapere l’ubicazione di tutte le postazioni di ricarica Enel X presenti sul territorio italiano.