In quanto tempo si ricarica la batteria di un'auto elettrica?

Se le auto tradizionali se la giocano sui consumi di carburante e i vari optional di serie o a listino, quelle elettriche battagliano in termini di autonomia e tempi di ricarica. CreditPlus stilato una mini classifica per capire i tempi di caricamento delle più vendute EV del mercato.

Secondo la tabella prodotta, unaTesla Model S con batteria da 75 kWh (che vale anche come riferimento per altri accumulatori simili) si ricarica a casa, a 3,7 kW, in 21 ore, si scende a 11 con i 7 kW, mentre passando alle colonnine veloci si ottengono 5 ore a 22 kW, 2 ore a 50 kW, appena un’ora a 150 kW.

Con la Jaguar I-Pace, che ha una batteria da ben 90 kWh, si va dalle 30 ore necessarie a casa a 3,7 kW ai 45 minuti a 100 kW (0-80%). Cifre simili si ottengono con ilSUV elettrico Audi e-tron, anche se in questo caso potendo caricare a 150 kW lo 0-80% passa a 30 minuti. Quali sono invece i tempi di ricarica di batterie più piccole?

La Nissan Leaf con 40 kWh carica a casa, a 3,7 kW, in 11 ore, mentre a 50 kW (il suo massimo, cosa che vale anche per altre elettriche del mercato di fascia medio-bassa) ci vuole appena un’ora - motivo per cui molti produttori non implementano ricariche più veloci su auto “piccole”, che farebbero inutilmente salire i prezzi. La BMW i3, con accumulatore da 33 kWh, si ricarica in 11 ore con la potenza minima, in circa 35 minuti a 50 kW. Sono soltanto 5 esempi ma coprono più o meno tutte le batterie disponibili a oggi sul mercato, dunque potete divertirvi a fare calcoli e previsioni...