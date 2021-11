La ricarica dell'auto elettrica è senza limiti con OpenCharge di Enel X: la promozione

Immaginate di poter fare rifornimento alla vostra auto in modo illimitato, pagando una quota fissa e poi prelevando tutto il carburante che desiderate. Beh con benzina e gasolio è impossibile ma con un’auto elettrica si può già fare - e direttamente a casa. Scopriamo la nuova offerta OpenCharge di Enel X.

Installando una Wallbox casalinga, Enel X vi permette di avere energia illimitata per la vostra auto elettrica, in cambio di una quota fissa mensile. Quota che il gestore ha tagliato fino al 31 marzo 2022 (sottoscrivibile fino al 31 dicembre 2021) lanciando una nuova promo, è dunque arrivato il momento di approfittarne sul serio.

Il prezzo dell’abbonamento cambia in base alla vostra batteria: fino a 20 kWh potete sfruttare OpenCharge 20 a 20 euro al mese anziché 50, con batteria fra 21 e 50 kWh c’è OpenCharge 50 a 50 euro al mese anziché 80, infine OpenCharge 75 è per batterie fra i 51 e i 75 kWh, disponibile a 75 euro al mese anziché 120.



L’offerta comprende ricariche illimitate con JuiceBox, fino a due pieni gratuiti presso i punti JuicePass pubblici, un’offerta Enel Energia con elettricità 100% rinnovabile e al prezzo all’ingrosso. Inoltre finché non viene installata la JuiceBox a casa potete sfruttare la ricarica pubblica di Enel X senza limiti. Per saperne di più vi rimandiamo alla pagina ufficiale della promozione OpenCharge.



Un servizio simile lo ha lanciato anche Porsche, con ricariche illimitate con WallBox a 100 euro al mese, è però un’offerta limitata ai clienti Taycan.