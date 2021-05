Ribble lancia una delle e-bike più leggere del mondo: la Endurance SL e Hero

Il mondo delle biciclette elettriche vede sotto i riflettori una nuova “guerra”: quella relativa alla leggerezza. Non sono pochi i marchi che si stanno sfidando a realizzare la e-bike più leggera del mercato e Ribble ora vuole tornare protagonista della partita.

Con la nuova Ribble Endurance SL e Hero, la compagnia si è presentata al mondo con un modello da appena 10,5 kg. Non parliamo della e-bike più leggera del mondo ma siamo nella Top 5. Al primo posto c’è quasi certamente la Freicycle, con i suoi 6,87 kg, subito dopo abbiamo la HPS Domestique con appena 8,5 kg, mentre la Hummingbird pieghevole raggiunge quota 10,3.

Al quarto posto di questa leggerissima classifica si piazza ora la nuova Ribble, mentre chiude la Top 5 la più leggera Full Suspension del mercato, firmata da Trek e pesante appena 15,75 kg. Ribble è riuscita a non superare i 10,5 kg grazie a un motore Mahle EBM X35 e a un telaio in fibra di carbonio ultra leggero - con l’elemento utilizzato anche per il manubrio e i cerchi.

Certo leggera la bici, leggero anche il portafogli: la nuova Ribble Endurance SL e Hero costa 6.999 sterline di listino, poco più di 8.000 euro, la Endurance SL invece da 12 kg di peso costa 2.999 sterline, circa 3.500 euro.