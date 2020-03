Riapre un fienile e vi trova ben 50 auto d'epoca dall'inestimabile valore: il video

Matt Murray è il proprietario del canale IronTrap Garage il quale ha caricato il video che potete vedere in alto, ed egli stesso è rimasto assolutamente sconvolto nel momento nel quale gli è stato comunicato uno sconvolgente ritrovamento.

Circa due anni fa è venuto a mancare un certo Larry Schroll, un avido collezionista di automobili. Questi ha quindi lasciato al loro destino tantissime macchine di un certo valore all'interno del suo fienile in Pennsylvania. La sua famiglia, che ha ereditato il tutto, conosceva certamente la sua passione, ma non era al corrente del valore di cotanti pezzi da collezione.

Inoltre provare a vendere tutto senza sapere come fare e sprovvisti di ogni conoscenza dell'ambito automobilistico e collezionistico deve averli confusi parecchio. Ed è qui che è venuto in soccorso Murray, che li ha aiutati in tutte le faccende burocratiche e amministrative. Lo YouTuber è un grande appassionato di motori e di vetture d'epoca, oltre che di hot rods del dopoguerra, ed è quindi per lui stato un piacere buttarsi nella mischia.

Non appena si è recato in loco a verificare le condizioni dei veicoli, si è immediatamente accorto dell'eccellente cura che il vecchio Schroll aveva impiegato per i suoi tesori su ruote, che ancora oggi presentano condizioni quasi incredibili visto il tempo trascorso. Valevoli di menzione sono una Ford Mustang Fastpack del 1965 completamente intonsa e di fabbrica e una Chevrolet Corvette decappottabile del 1954 verniciata in un estremamente raro sportsman red. Spiccano poi una Ford T Bucket del 1923, una Ford Model A Coupe del 1930, una Ford Thunderbird del 1955, una Chrysler Windsor del 1960 e una Plymouth Valiant del 1962.

Queste e tutte le altre vetture saranno vendute a tre aste differenti, la prima delle quale avrà luogo a York, in Pennsulvania, il prossimo 18 Aprile. C'è da precisare che la famiglia non ha alcuna intenzione di mettere in piedi opere di restauro, e che quindi tutto il materiale che verrà esposto presenterà le condizioni del momento della relativa riscoperta.

Per maggiori informazioni, tra cui una lista più soddisfacente dei veicoli trattati, vi rimandiamo direttamente alla fonte