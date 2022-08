Si riaccende rivalità tra Mustang e Camaro: iconica drag race tra muscle car

Una delle rivalità automobilistiche più iconiche di tutti i tempi è certamente quella tra Ford Mustang e Chevrolet Camaro. Le due muscle car hanno definito un’era e, finalmente, possiamo rivederle in azione una contro l’altra sul quarto di miglio. In attesa della Ford Mustang 2024 in arrivo il 14 settembre, eccovi una drag race imperdibile!

La sfida ripresa e pubblicata dal canale YouTube Wheels ci mostra una Ford Mustang GT del 2016 contro una Chevrolet Camaro del 2018, non nelle condizioni stock ma pesantemente modificate per raggiungere prestazioni ulteriormente superiori. Da un lato, sappiamo che la Camaro era una ZL1 con V8 LT4 da 6,2 litri per 650 cavalli e 881 Nm di coppia, ma che ha delle modifiche non specificate; dall’altro, la Mustang GT di serie ha un Coyote V8 da 5,0 litri per 435 cavalli e 542 Nm di coppia, anch’esso però con modifiche ignote al team di Wheels, ma con pneumatici appositi per superfici preparate.

Per capire chi ha la meglio, l’unica soluzione è guardare nella sua interezza la sfida tra le due muscle car alla meglio di tre: la prima gara se l’è aggiudicata la Camaro in 11,17 secondi contro gli 11,69 della Mustang, nonostante quest’ultima fosse partita meglio; la Camaro registra lo stesso tempo nel secondo round battendo la Ford già alla partenza, ma “non c’è due senza tre” e la Chevy batte ancora una volta l’acerrima rivale con un tempo leggermente più elevato. Il nostro consiglio è comunque quello di vedere il video completo, della durata di appena 2 minuti e 35 secondi.

Per concludere, eccovi un altro video della sfida tra Mustang V8 e Mini con motore Hayabusa.