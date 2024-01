La Rhino Racing RR01 è la supercar più economica al mondo

Supercar e economicità non vanno di pari passo, mai. A meno che non ci sia il trucco o che non vi sediate su un cartone con 4 ruote ben verniciato. Fidarsi è bene non fidarsi è meglio, ecco la lituana RR01 del marchio Rhino Racing che offre un prezzo iniziale incredibile.

Il motore sotto quest'auto, disponibile in due varianti, può anche includere il potentissimo V10 dell'Audi R8, che fra poco andrà in pensione, con una potenza di circa 610 CV e una velocità massima di almeno 300 km/h. La versatilità della RR01 è sottolineata dal fatto che è stata progettata per alloggiare praticamente qualsiasi motore e trasmissione.

Secondo la Rhino Racing, l'auto offre un'esperienza di guida entusiasmante grazie al suo peso ridotto, al motore potente e all'eccellente carico aerodinamico. Nonostante sia concepita per le corse, si rivela altrettanto adatta alle avventure di guida del fine settimana.

Il prezzo base di 35.000 euro è certamente allettante, ma è importante notare che alcune funzionalità aggiuntive comportano costi supplementari. Tra queste, gli interni, che combinano comfort e caratteristiche da corsa, con un volante personalizzato, un roll-bar a sei punti, sedili da corsa Tillet e cinture di sicurezza Sabelt. Cambiando tema, vi abbiamo anche parlato delle 5 auto familiari più richieste sul mercato.