Rezvani Vengeance, il SUV blindato che sembra uscito direttamente da un videogioco

Si chiama Vengence ed è un SUV prodotto da Rezvani che sembra essere uscito direttamente da un film apocalittico o da un videogioco. E invece è tutto tremendamente reale e chi volesse potrebbe decidere di andare a prendere il figlio a scuola presentandosi con un blindato.

Chi conosce la casa automobilistica americana sa che non è di certo nuova ad auto stravaganti, come ad esempio il Rezvani Hercules con trazione 6x6, 1.300 cavalli e struttura antiproiettile. Stiamo parlando quindi di auto tutt'altro che utilitaria e per tutti i giorni, bensì di un vero e proprio “carr0 armato" pensato per le strade.

Saliti a bordo vi sentirete catapultati in un film della saga di Terminator, ma anche un membro della SWAT pronto a liberare un ostaggio, e del resto è proprio a questi mondi e scenari a cui Rezvani si ispira. Progettato dall'artista digitale Milen Ivanov, il veicolo nasconde al suo interno un motore 'monstre' da 6.2 litri V8 in grado di erogare una potenza da 420 cavalli con l'aggiunta di un cambio automatico a ben dieci rapporti. Volendo è presente anche la versione con motore turbodiesel da 3,0 litri e V8 sovralimentato da 6,2 litri, nel caso in cui foste degli amanti del gasolio.

Una volta saliti all'interno del SUV Vengeance troveremo sopra di noi un tetto panoramico apribile, mentre nel retro ci sarà un portellone elettronico. Il SUV può ospitare fino a 8 passeggeri, peso supportato da pneumatici da 35 pollici con cerchi in lega da 22, perfetti per il fuoristrada. Ma ciò che rende unico il SUV di Rezvani è il pacchetto militare in vendita come optional e in cui troviamo erogatori di spray al peperoncino, maniglie elettrificate, cortine fumogene, vetri antiproiettile, pneumatici runflat e molte altre diavolorie.

Fra l'altro per il guidatore sarà disponibile anche un kit per la visione termica, e le maschere antigas. Insomma un vero e proprio SUV fuori dagli schemi che potrete fare vostro in cambio di un assegno che va dai 285mila dollari per la versione base fino ai 499mila per quella con tutti gli optional. "L'obiettivo era mettere una concept car di un videogioco di fantascienza nei vialetti delle persone", ha affermato Ferris Rezvani, CEO dell'omonima azienda, e diciamo che ci sono decisamente riusciti. E a proposito di veicoli stravaganti, vi consigliamo di buttare un occhio allo Iat T-Mad, già ribattezzato il Cybertruck cinese.