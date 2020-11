Questo Rezvani Hercules 6x6 è un colosso antiproiettile da 1300 cavalli

Tutti gli appassionati dell'industria dei grossi veicoli custom sanno degli ultimi e più diffusi trend del settore. Innanzitutto i soldi non necessariamente sono sinonimo di eleganza, e poi i costruttori di veicoli fuoristrada non riescono a fare a meno di produrre enormi pickup a sei ruote motrici dalla potenza pazzesca.

L'esempio lo potete ammirare tranquillamente dalla galleria di immagini in fondo alla pagina, dove troneggia il Rezvani Hercules 6x6 in tutto il suo splendore ideato da un'azienda californiana. Lo sviluppo ha seguito sicuramente una filosofia fuori dagli schemi, ed è per questo motivo che il team ha optato per l'implementazione di un poderoso V8 da 7,0 litri basato sull'unità presente sotto il cofano della Dodge Challenger SRT Demon. Il motore riesce ad erogare un output superiore ai 1.300 cavalli di potenza, che scarica su tutte e sei le ruote la sua inarrestabile foga.

Rezvani però non he pensato soltanto alla meccanica, ma anche a tanti altri elementi. La carrozzeria ad esempio è completamente custom e, stando al pedigree del brand, è probabile abbia le sue fondamenta in quella del Jeep Gladiator. Non crediate nonostante ciò di trovarvi di fronte a una piccola variazione di una macchina di fabbrica, poiché il Rezvani Hercules è un animale a sé stante.

Il motore della Demon è stato portato da 6,2 a 7,0 litri e ha guadagnato un albero motore forgiato, pistoni forgiati e un nuovo albero a camme e il risultato, oltre ai già citati 1.300 cavalli, si misura in 1.341 Nm di coppia massimale. Il cambio invece è molto probabile sia rimasto invariato, ed è la solita unità automatica a otto rapporti di produzione Fiat Chrysler. Come il suo nome suggerisce, il modello top dell'Hercules 6x6 gode di sei ruote motrici, ma il conducente può scegliere se limitare a quattro ruote onere di spingere avanti l'enorme mezzo.

Assolutamente degne di nota sono inoltre le caratteristiche in robustezza del prodotto Rezvani, disponibile in ina configurazione corazzata chiamata Military Edition: vengono aggiunti una protezione integrale in Kevlar, dei vetri antiproiettile, una schermatura sul fondo del telaio a prova di esplosivi, un radiatore rinforzato, pneumatici di livello militare e la resistenza a impulsi elettromagnetici esterni.

Avrete già capito che, nel caso in cui doveste andare in guerra, sapreste a chi rivolgervi. Restando in tema di colossi corazzati non possiamo poi non citare il lavoro svolto da Mansory sul Mercedes-AMG G63 trasformato in una Classe G altamente corazzata. A proposito di pickup AMG, ecco a voi il fantastico Mansory Star Trooper ispirato a Star Wars.