Rettungsgasse, così in Germania ci si comporta in caso di incidenti: possibile in Italia?

Se c'è un esempio lampante del rispetto delle regole dei tedeschi, questo è senza dubbio il Rettungsgasse. Si tratta di un termine che è entrato nel vocabolario tedesco e che indica il modo in cui gli automobilisti si comportano in caso di emergenza in autostrada o in strade a scorrimento veloce.

Come potete vedere dall'immagine pubblicata su questa pagina, di fatto consiste nel lasciare libera una grossa corsia centrale per far passare i mezzi di soccorso, sia ambulanze quanto vigili del fuoco.

Se l'incidente si verifica su una strada a due corsie per senso di marcia, gli automobilisti si schierano all'estrema destra o all'estrema sinistra della carreggiata, formando due file ben distinte, mentre, in caso di tre o quattro corsie per senso di marcia, bisognerà formare una fila all'estrema sinistra della carreggiata, lasciare quindi un grosso spazio centrale, e formare poi altre due/tre file all'estrema destra.

Immaginatevi di percorrere l'A4, autostrada che ha aperto la quarta corsia dinamica e di ritrovarvi improvvisamente divisi in due grandi file con i mezzi di soccorso che scorrono in mezzo: sarebbe fattibile?

Il Rettungsgasse in Germania funziona di fatto con 'il pilota automatico' per gli automobilisti tedeschi: ogni qual volta accade un incidente sanno quindi come comportarsi. Del resto tale situazione è una regola ben scritta nel codice stradale della Germania, disciplinata dall'articolo numero 11 del Comma 2 aggiornato al 14 dicembre del 2016: "Non appena i veicoli sulle autostrade e sulle strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia circolano a passo d'uomo o i veicoli sono fermi – si legge sullo stesso - per il passaggio dei mezzi della polizia e dei soccorsi, questi devono scegliere tra la corsia più a sinistra e la corsia immediatamente a destra per uno lasciando una corsia libera nel senso di marcia”.

Ovviamente chiunque non rispetti tale regola può essere severamente punito, e vi assicuriamo che nessuno trasgredisce anche perchè le multe sono molto salate. Si va infatti da un minimo di 200 euro con 2 punti tolti dalla patente più il documento di guida sospeso per un mese, fino ad un massimo di 320 euro di multa.

Nel corso del Ruttengsgasse è inoltre vietato effettuare sorpassi, sia che si è a bordo di un'auto quanto di una moto, ed è vietato ovviamente utilizzare le corsie di emergenza. Una situazione di organizzazione perfetta tipicamente teutonica, ben lontana dal caos che spesso e volentieri si verifica sulle strade italiane in caso di incidenti, con auto posizionate un po' ovunque, sorpassi da destra e sinistra, gente che utilizza la corsia di emergenza come fosse in un autodromo, e varie altre situazioni assurde: riusciremo mai ad applicare un Ruttengsgasse anche nel nostro Paese?

E a proposito di traffico e di code, lo sapevate che stare bloccati in auto per 2 ore può causare danni cerebrali?