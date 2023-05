Parte in retromarcia ma la Tesla Model Y vince comunque la drag race

Di drag race sul web se ne trovano davvero di ogni tipo, a volte può inoltre capitare che uno dei conducenti in gara sbagli a inserire la marcia e vada in marcia indietro al semaforo verde... è successo a una Tesla Model Y che, nonostante l'inghippo, ha comunque vinto la sfida!

Può sembrare un'esagerazione ma è proprio ciò che è accaduto, vi basta mandare in play il video presente in pagina per vedere con i vostri occhi (del resto è già successo in passato: guardate questa Audi RS6 Avanti partire all'indietro). A contendersi la vittoria sul circuito drag strip abbiamo una Tesla Model Y Performance, dunque neanche Plaid (almeno così sembra dalla descrizione del video), contro un SUV Mercedes-AMG GLE.

Il confronto è avvenuto a Las Vegas all'inizio di questo mese di maggio e ha visto, come anticipato sopra, la Tesla Model Y partire in retromarcia. Un errore che si sarebbe dimostrato fatale per la maggior parte delle vetture là fuori ma non per la vettura in questione: tornata subito in Drive, l'elettrica di Elon Musk ha iniziato ad accelerare ed è comunque riuscita a tagliare per prima il traguardo.

Uno smacco davvero enorme per il SUV sportivo tedesco, uscito dalla drag strip con la proverbiale coda fra le gambe. Parlando di numeri e tempi, l'elettrica californiana ha tagliato il traguardo dei 400 metri (il famoso quarto di miglio americano) in 13,65 secondi a una velocità di 180 km/h, il SUV tedesco invece ha fatto segnare 14,33 secondi. Tempi non particolarmente esaltanti in condizioni normali, se consideriamo però che la Model Y è partita con la retromarcia inserita diventano alquanto eccezionali.