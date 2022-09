Il restyling della VW Golf porterà un display enorme in abitacolo? Ecco le foto spia

Volkswagen ha annunciato che la Golf Mk9 attualmente è in forse, ma intanto il modello attuale è sul mercato già da tre anni e il prossimo anno dovrebbe dunque arrivare un restyling della Mk8, già avvistato camuffato per le strade. A livello estetico non ci sono ancora differenze evidenti, ma in abitacolo è apparso uno schermo enorme.

I fotografi spia hanno infatti immortalato un muletto che da fuori non aveva nulla di diverso dall’attuale modello, ma osservandolo più da vicino hanno notato che all’interno qualcosa bolle in pentola e interessa proprio lo schermo dell’infotainment, che sulla Golf 8 è stato spesso criticato per la totale mancanza di tasti fisici che rende poco intuitivo il compimento di gesti semplici come il cambio della temperatura del climatizzatore o il controllo del volume della radio (uno studio ha dimostrato che gli schermi a bordo della auto distraggono troppo alla guida).

Il nuovo display si trova nella stessa posizione in cui si trova sulle odierne Golf 8, ma si sviluppa maggiormente in altezza, tanto che il bordo superiore supera di qualche centimetro “l’unghia” che copre la strumentazione, mentre nella parte inferiore sfoggia una parte angolata su cui si notano dei pulsanti, anche se al momento non è chiaro se questi siano touch o fisici. In ogni caso si tratterebbe di un passo avanti per ovviare alle criticità che abbiamo citato poco sopra.