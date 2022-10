Il restyling dell'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio si mostra per le strade con nuovi fanali

L’Alfa Romeo Stelvio ha fatto il suo debutto sul mercato nel 2017 e venne accolta a braccia aperte dal pubblico grazie al suo look che amalgama eleganza e sportività ma fino ad oggi non ha ancora ricevuto modifiche. Nel 2023 arriverà un restyling della Stelvio, anche se dalle recenti immagini spia è evidente che non si possa parlare di rivoluzione.

Le immagini scattate dal fotografo Walter Vayr mostrano infatti un modello ancora in corso di sviluppo che è privo di camuffamenti a livello di carrozzeria, mentre gli unici elementi nascosti sono i gruppi ottici anteriori, già visti precedentemente a bordo di una Giulia della Polizia pre-produzione, che avranno un design ispirato ai tre elementi introdotti con l’Alfa Romeo Tonale presentata ad inizio 2022.

I gruppi ottici posteriori invece restano quelli che conosciamo, ma il muletto immortalato aveva delle unità oscurate simili a quelle di Giulia GTA e GTAm. Rimanendo sul retrotreno dell’auto, alcuni di voi avranno notato un cavo rosso che fuoriesce dal baule posteriore e sembra finire nella parte inferiore dell’auto, ma in realtà non è collegato a nulla.

Parlando di motori, difficile pensare che possa arrivare qualche nuova unità assieme al restyling, tenendo conto che Alfa Romeo ha intenzione di diventare un brand full electric in brevissimo tempo, invece non è scontato immaginare una qualche modifica all’interno dell’abitacolo, magari adottando una strumentazione completamente digitale.