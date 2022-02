Il restyling di Alfa Romeo Stelvio e Giulia porterà gruppi ottici simili alla Tonale?

Negli ultimi giorni Alfa Romeo ha fatto parlare di sé con la presentazione della Tonale, il SUV compatto e sportivo che è stato accolto da tutti con entusiasmo, e oggi riporta l’attenzione su di sé dopo che sui social è apparsa l’immagine di un fanale anteriore che potremmo vedere presto su Stelvio e Giulia.

La foto è stata condivisa sul profilo Instagram di Instalfisti, e mostra un gruppo ottico anteriore montato su una Alfa Romeo Stelvio. I due modelli citati sopra sono in attesa di ricevere un restyling estetico per affrontare i loro ultimi anni sul mercato, prima di andare in pensione verso il 2027, anno in cui la casa del biscione dovrebbe diventare una brand full-electric a tutti gli effetti, per questo non è sbagliato pensare che possa trattarsi di uno degli elementi che servirà a ravvivare il look del SUV e della berlina della gamma.

Il disegno del gruppo ottico si compone di tre elementi separati che ricordano lo stesso design visto di recente sulla Tonale, e qualora arrivasse su Giulia e Stelvio, diventerebbe uno stilema di riferimento per l’intera gamma del marchio. Nulla vieta di pensare che possa trattarsi di un semplice fanale aftermarket, ma è difficile che un produttore possa aver ricreato questo tipo di disegno a pochi giorni dalla presentazione del modello a cui si ispira. L’immagine sembra provenire direttamente dagli stabilimenti Alfa Romeo e appare leggermente mossa, come se fosse stata scattata di fretta per non essere scoperti.

Non a caso la caption del post recita “Restyling Fari 2022 Stelvio/Giulia”, e non parla di prodotto aftermarket. Come al solito queste indiscrezioni vanno prese con le pinze, ma iniziare ad immaginare il restyling di questi due modelli di successo non costa nulla, in attesa di vedere le prima immagini dei modelli camuffati.