Come fondere una BMW Serie 3 a una Volvo P1800: geniale o blasfemo?

Bilenkin Classic Cars si è sempre occupata del restauro di auto classiche. Il negozio russo è poi entrato nella redditizia scena del restomod. Ne è nata una vettura assurda, costruita su di una BMW Serie 3 E92 e ispirata a Volvo P1800 e Volga M21. La Bilenkin Vintage ha debuttato al Salone di Dubai 2015 ed è regolarmente disponibile alla vendita.

La compagnia la descrive come “affascinante, vecchio stile, ma facile da usare e mantenere”, in effetti la Vintage unisce scelte estetiche retrò alla sicurezza e al comfort di una BMW Serie 3 prodotta nel 2005-2013. “Nonostante il suo aspetto retrò, Vintage è una moderna auto premium, dotata di misure di sicurezza certificate dalla fabbrica, un sistema audio di fascia alta e del sistema originale BMW iDrive” ha aggiunto in un comunicato l'azienda russa.

Almeno nove esemplari sono stati costruiti da Bilenkin, uno di essi presenta degli stravaganti interni variopinti in cui fanno capolino alcuni "microdipinti" con i simboli di Parigi. La Bilenkin Vintage non può essere ovviamente paragonata ad ammiraglie di lusso, come ad esempio l'iconica Bentley Continental, ma racchiude un fascino esotico unico.

Successivamente al lancio della Vintage è tornata di moda la Volvo P1800. Cyan Racing, divisione sportiva ufficiale del Gruppo Geely al quale appartiene Volvo, ne ha realizzato un restomod spettacolare. Questa P1800 è dotata di un moderno quattro cilindri turbo da 419 CV.