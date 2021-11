La restomod Lancia Aurelia Outlaw raggiunge i 300 CV nei tre esemplari finali

Kimera Automobili ci ha fatto brillare gli occhi con la restomod Kimera EVO37 su base Lancia 037, ma la Lancia Aurelia Outlaw restomod di Thornley Kelham non è da meno, e con gli ultimi esemplari della piccola serie diventa ancora più esclusiva e prestante.

La piccola azienda inglese in questione ha già costruito 6 restomod su base Lancia Aurelia, denominate appunto Aurelia Outlaw (in inglese significa "fuorilegge"), ma per gli ultimi 3 esemplari ha deciso di dare il massimo sfoggiando l'European CSL Spec, ossia un allestimento ancor più leggero e potente delle precedenti, e un abitacolo realizzato su misura.

Sotto al cofano c’è il V6 Busso da 3.2 litri che in questa configurazione eroga poco più di 300 CV, mentre i sei esemplari precedenti si fermavano a 220 CV, una potenza comunque doppia rispetto all’Aurelia di serie. La cavalleria viene scaricata a terra tramite una trasmissione a 5 rapporti, e con le European CSL Spec diventa ancora più efficace con l’aggiunta di un impianto frenante dalle specifiche moderne, nuove sospensioni, differenziale a slittamento limitato sterzo a cremagliera (a cui si può aggiungere il servosterzo come optional).

A livello estetico la vettura si differenzia dal modello originale per l’adozione di un tetto molto più basso che regala un look quasi da fastback, e presenta altri dettagli che riportano alla mente i rally dell’epoca. Come detto alcune righe sopra, questo allestimento alleggerisce la vettura di 75 kg, così da fermare l’ago della bilancia su 1100 kg totali.

Gli interni sfoggiano pelle e Alcantara a profusione, assieme ad un elegantissimo volante in legno e un roll bar di sicurezza, a cui si possono aggiungere molte personalizzazioni su misura, come tinte bicolore o strumentazione aggiuntiva.

“Il progetto Aurelia Outlaw ha ora raggiunto la sua ultima evoluzione, con solo tre vetture rimaste da costruire, ognuna con una nuova serie di aggiornamenti meticolosamente sviluppati", ha affermato il co-fondatore di Thornley Kelham, Simon Thornley, e ha aggiunto che ulteriori commissioni sono in arrivo nelle specifiche "European" su misura: “Questo non segna la fine delle nostre commissioni su misura. In effetti, l’European CSL è il primo di una nuova serie di progetti che abbiamo sviluppato per il lancio nei prossimi anni e che saranno denominati "The Europeans". Come per le commissioni Aurelia, queste saranno costruite attorno a vetture dalle prestazioni iconiche, sviluppate con design freschi, prestazioni migliorate e un occhio meticoloso per i dettagli”.

Il mondo delle restomod è in crescita e più attivo che mai, e chissà quali sorprese ci riserva il futuro di questo settore. Intanto possiamo godere di altri progetti incredibili, come la Renault 5 Turbo 3 di Legende Automobiles.